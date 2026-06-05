¿Nueva baja? Sporting Cristal recibió oferta formal por uno de sus extranjeros: "Van a analizar"

Siguen las novedades en Sporting Cristal con miras al Torneo Clausura 2026. No solo se acaba de anunciar el fichaje de Hernán Barcos en tienda celeste, sino que ahora hay una oferta formal por uno de los extranjeros del plantel para que refuerce a otro elenco a mediados de este año. La directiva evaluará cada uno de los aspectos para tomar una decisión cuanto antes.

Sporting Cristal recibió oferta por futbolista extranjero

Según informó el periodista Mauricio Loret de Mola, Sporting Cristal acaba de ser notificado de una propuesta formal por Santiago González. El extremo argentino no ha tenido mucha continuidad en el plantel celeste a causa de las lesiones, pero en medio de este panorama hay una oferta por los servicios del jugador de 26 años.

Durante el programa 'Mano a Mano' se indicó que esta operación será analizada en su totalidad por la dirección deportiva del club celeste. No solo para evaluar lo mejor para el jugador, sino también para la institución. El equipo desea tener un plantel competitivo para salir de los últimos lugares y aspirar a competir en el Torneo Clausura.

"En Sporting Cristal ha llegado una propuesta formal de un equipo por un jugador extranjero que no es Felipe Vizeu. El brasileño no sería el único que podría salir del equipo. Entiendo que en las oficinas de Sporting Cristal ha llegado una oferta por Santiago González, podría dejar el club en caso avance esta posibilidad. La van a analizar si es buena para él y buena para el equipo. Cristal entiende esta variable por lo cual están mirando otros nombres para ver si lo reemplazan a él, porque llegarían Cuesta y Arancibia", informó el periodista.

Santiago González con posibilidades de salir de Sporting Cristal.

Será cuestión de días u horas para que Sporting Cristal tome una decisión sobre el futuro de Santiago González. Eso sí, desde la dirección deportiva ya se avanza con nombres internacionales para suplir el cupo que deje el extremo argentino en caso de que se mude a otro club.