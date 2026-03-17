¡Más de 12 horas sin agua! 6 distritos en Lima no contarán con el servicio este 18 de marzo

¡Malas noticias para distritos de Lima! Algunos hogares sufrirán la interrupción del suministro de agua durante más de 12 horas este miércoles 18 de marzo, por ello deberán tomar las precauciones del caso y seguir las recomendaciones a fin de evitar que se generen inconvenientes en el transcurso del día.

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El nuevo corte hídrico se ha confirmado a través del canal de difusión en WhatsApp del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), en el que también se especificó que la falta del recurso responde a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, y demás acciones en aporte al bienestar de los clientes.

En la información mencionada, detalla que serán 6 distritos los afectados con esta suspensión. El listado señala que varias zonas de La Victoria, Ate, Independencia, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho. Verifica AQUÍ si tu hogar está incluido en el mapa del corte.

Nuevo corte de agua fue programado para este 18 de marzo de 2026/ FOTO: Sedapal

Corte de agua este 18 de marzo

La Victoria

Zonas afectadas: A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Las Américas, Av. Parinacochas.

A.H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Coop. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías. Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Las Américas, Av. Parinacochas. Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Ate

Áreas afectadas: Av. Nicolás Ayllón, Av. Los Frutales, Av. Separadora Industrial (Av. Vía de Evitamiento), A.H. Matazango, A.H. San Francisco de Ate, U. Ind. del Artesano, U. Ind. San Francisco, Urb. Fundo Monterrico Grande.

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 p.m.

Independencia

Áreas afectadas: A.H. Hermanos Ayar. Cuadrante: A.H. Belén, A.H. 6 de Mayo, A.H. Virgen del Carmen I, U. Popular Tahuantinsuyo. A.H. El Bosque, A.H. 25 de Diciembre. A.H. Domingo de Ramos, A.H. 18 de Enero, A.H. Valle Cruz de Mayo, A.H. Valle Young, P.J. Valle Sagrado de los Incas.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Sector 336.

Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

San Juan de Lurigancho

Áreas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

¿Qué hacer si el agua no se restablece?

En el caso de que el agua no regrese tras un corte programado de Sedapal, es necesario esperar unas horas, ya que la reposición es gradual. Si persiste, puedes comunicar el reporte de la falta de servicio vía Aquafono (01) 317-8000 o el chatbot Clarita para recibir asistencia.

Canales de atención de Sedapal

Sedapal tiene el Aquafono (01 317-8000), disponible las 24 horas para emergencias de usuarios. Otros canales incluyen el asistente virtual Clarita por WhatsApp (+51 994 173 292), la oficina virtual Aquanet, correo electrónico, redes sociales (Facebook/X) y también sus oficinas físicas.