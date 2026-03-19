Inauguran importante obra de 5 km que une distritos de Lima Norte: mejora el tránsito y calidad de vida de vecinos

Una nueva obra se acaba de inaugurar en la capital y más de 1,5 millones de vecinos se beneficiarán. Se trata de la renovada avenida Carlos Izaguirre de 5 km que conecta los distritos de San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. La importante vía de Lima Norte luce con renovadas estructuras; además, también se aperturó la nueva ciclovía Huandoy.

Este último miércoles 18 de marzo, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró esta obra en Lima Norte que presenta trabajos de asfaltado, parchado, señalización y medidas de seguridad vial. Asimismo, durante la ceremonia, el burgomaestre resaltó la importancia de este proyecto en la zona, ejecutado por el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), y que beneficiará a la población.

Esta importante vía de 5 km conecta diversos distritos de Lima Norte.

“Este proyecto refleja el compromiso de la Municipalidad de Lima con el desarrollo urbano sostenible, la mejora de la conectividad y, sobre todo, con el bienestar de la población. Sigamos trabajando juntos por una ciudad más moderna, segura y eficiente”, indicó el alcalde, Renzo Reggiardo.

Entre las intervenciones en la avenida Carlos Izaguirre se destaca la renovación completa del pavimento, junto con labores de bacheo profundo y reparaciones estructurales en las zonas más dañadas. Estos trabajos lograron una superficie más uniforme y resistente; además, permitirán afrontar el alto tránsito vehicular y asegurar una mayor vida útil.

Por otro lado, se realizó la actualización del sistema de alumbrado público, mediante la instalación de 661 luces LED. De igual manera, se incorporaron acciones de seguridad vial como señalización horizontal y vertical, demarcación del pavimento, colocación de reductores de velocidad y nivelación de buzones.

Sumado a la inauguración de la avenida Carlos Izaguirre, la Municipalidad de Lima también entregó una nueva ciclovía de 4,1 km en la av. Próceres de Huandoy, que conecta los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. Esta vía promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, lo que contribuye a reducir la congestión vehicular y los tiempos de traslado.