Vecinos celebran recuperación de importante vía que mejorará el tráfico y la calidad de vida en Lima Este

Ate Vitarte es el tercer distrito más poblado de Lima Metropolitana, a la vez de contar con algunas de las calles más importante en la zona este de la capital peruana, como es la avenida Separadora Industrial, la cual está recibiendo un importante mantenimiento para llevar seguridad a peatones y conductores.

Realizan obras en avenida Separadora Industrial en Ate

La avenida separadora Industrial es una arteria que conecta los distritos de Ate y La Molina pero que, por diversas razones, con el tiempo presenta desgaste o las consecuencias del mal uso por parte de peatones y conductores, por lo que se hace necesario realizar los respectivos trabajos para dejarla operativa nuevamente.

Por ello, la Municipalidad de Lima, por medio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), viene realizando obras de mantenimiento en la vía auxiliar de la avenida Separadora Industrial en Ate, trabajos que tienen por fin mejorar las condiciones de “transitabilidad y brindar mayor seguridad” a los vecinos y vehículos que la circulan.

Emape dirige las obras de mantenimiento en la vía auxiliar de la av. Separadora Industrial.

A la fecha de publicación de esta nota, las obras en la vía auxiliar de la avenida Separadora Industrial se mantienen en proceso de desarrollo. Ante esto, Emape compartió imágenes de las labores en sus redes sociales, la cuales son recibidas con entusiasmo entre los usuarios de estas plataformas.

Si te preguntas el por qué son importantes estas acciones urbanas, la respuesta es simple: el mejoramiento de las pistas, veredas, entre otros, ayudan a promover un tránsito seguro, reduciendo las posibilidades de accidentes, tanto de los conductores, como de los transeúntes que emplean las bermas para desplazarse.