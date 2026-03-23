Municipalidad de Lima realiza importante operativo junto a la PNP: medida protege a los vecinos

Este reciente fin de semana, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llevó a cabo un nuevo operativo en el Centro de Lima, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta acción tuvo como resultado la clausura de cuatro hostales insalubres, que generaban múltiples problemas que afectan tanto a la salud pública como a la seguridad y el entorno social.

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Durante la intervención se identificaron serias irregularidades que comprometían la seguridad de la población en pleno corazón de la capital peruana. Adicional al cierre de dichos hostales, se impusieron multas económicas e incautación de productos en condiciones antihigiénicas, que pueden provocar propagación de enfermedades como infecciones respiratorias, gastrointestinales o de la piel.

Clausuran 4 hostales en el Cercado de Lima que operaban sin licencia.

Los establecimientos se ubican en transitadas zonas de Lima, como en el jirón Lampa 96, donde un hostal brindaba sus servicios sin tener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Ante esta situación se impuso una multa de S/11.000 y su respectiva clausura por no contar con licencia de funcionamiento.

Por otro lado, lo mismo sucedió con un hostal situado en el jirón Pachitea 274. El inmueble no mostraba de manera visible las tarifas, además de contar con almohadas en estado insalubre. Estas faltas dieron lugar a multas de S/3.465 y S/1.375, respectivamente, así como a la clausura del local por motivos sanitarios y al decomiso de colchones.

Los otros locales se ubicaron en jirón Pachitea 218 y jirón Carabaya 1017. Ambos establecimientos incumplían medidas de seguridad para el público, como la ausencia del certificado ITSE, extintores vencidos y condiciones antihigiénicas en el interior, por lo que recibieron multas monetarias por incumplir las normas sanitarias.

“Que sea permanente y no flor de un día”, “Estos son los hoteles de las 7 pulgas”, “Felicitaciones, vengan a los distritos de los conos sur y norte”, “La mayoría son burdeles, de hostales u hoteles no tienen nada, la prostitución callejera con la invasión de mujeres extranjeras es escandalosa, las vemos en el centro histórico”, comentaron los usuarios mediante las redes sociales de la Municipalidad de Lima.