- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección Peruana
- Colombia vs Francia
- Universitario vs San Martín
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: ver lista de ingresantes y puntajes de la prueba de HOY, 29 de marzo
Hoy, 29 de marzo, se llevará a cabo el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). AQUÍ podrás revisar los resultados oficiales.
La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) desarrollará su examen de admisión el domingo 29 de marzo, tanto en su modalidad ordinaria como extraordinaria. Por lo que cientos de postulantes darán lo mejor de sí para lograr una vacante en la conocida casa de estudios. AQUÍ podrás acceder a los resultados de la prueba de conocimiento.
PUEDES VER: Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes del 15 de marzo
Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: LINK de consulta
Luego de rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, debes ingresar a la plataforma oficial habilitada por la universidad para acceder a los resultados. Te compartimos el enlace oficial:
- Ver resultados del Examen de Admisión UNFV 2026: dale CLIC aquí
En esta página web, solo necesitas colocar tu DNI o código de postulante para verificar si alcanzaste una vacante. Ten en cuenta que, por lo general, los resultados se publican dentro de las 24 horas posteriores al examen, por lo que te recomendamos
¿Cuál es el horario de ingreso al Examen de Admisión UNFV 2026?
Para el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los postulantes deben tomar en cuenta que el ingreso a los locales está estrictamente regulado por horario. De acuerdo con el cronograma oficial, el horario de ingreso es entre las 7.15 a. m. y las 8.45 a. m. el día del examen, domingo 29 de marzo.
Horario de ingreso del Examen de Admisión UNFV 2026.
Carreras de la La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
La UNFV ofrece más de 50 carreras profesionales en distintas áreas del conocimiento, lo que permite a los postulantes elegir entre una amplia variedad de opciones académicas.
Administración y Negocios
- Administración
- Administración Pública
- Contabilidad
- Economía
- Marketing
- Negocios Internacionales
- Turismo
Ciencias Sociales y Humanidades
- Derecho
- Ciencias Políticas
- Ciencias de la Comunicación
- Sociología
- Trabajo Social
- Antropología
- Arqueología
- Historia
- Filosofía
- Lingüística
- Literatura
Educación
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria
- Educación Física
- Educación Especial
Ciencias Básicas
- Biología
- Física
- Matemática
- Química
- Estadística
Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Odontología
- Nutrición
- Psicología
- Tecnología Médica (Radiología, Terapia Física, etc.)
Ingeniería y Tecnología
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Geográfica
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Alimentaria
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Pesquera
Arquitectura
- Arquitectura y Urbanismo
- 1
Municipalidad de Lima realiza megaobra de remodelación de importante avenida: millones de vecinos se verán beneficiado
- 2
Se recupera importante espacio público invadido por comercio informal: zona luce ordenada y segura
- 3
Limeños celebran MEGAOBRA que conectará Lima Norte y Sur con los transportes más rápidos de la capital: beneficiará a millones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90