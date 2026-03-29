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Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: ver lista de ingresantes y puntajes de la prueba de HOY, 29 de marzo

Hoy, 29 de marzo, se llevará a cabo el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). AQUÍ podrás revisar los resultados oficiales.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados Examen de Admisión UNFV 2026 y lista de ingresantes de HOY, domingo 29 de marzo.
Revisa los resultados Examen de Admisión UNFV 2026 y lista de ingresantes de HOY, domingo 29 de marzo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) desarrollará su examen de admisión el domingo 29 de marzo, tanto en su modalidad ordinaria como extraordinaria. Por lo que cientos de postulantes darán lo mejor de sí para lograr una vacante en la conocida casa de estudios. AQUÍ podrás acceder a los resultados de la prueba de conocimiento.

UNSA: revisa detalles del examen de admisión este 15 de marzo

PUEDES VER: Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes del 15 de marzo

Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: LINK de consulta

Luego de rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, debes ingresar a la plataforma oficial habilitada por la universidad para acceder a los resultados. Te compartimos el enlace oficial:

En esta página web, solo necesitas colocar tu DNI o código de postulante para verificar si alcanzaste una vacante. Ten en cuenta que, por lo general, los resultados se publican dentro de las 24 horas posteriores al examen, por lo que te recomendamos

¿Cuál es el horario de ingreso al Examen de Admisión UNFV 2026?

Para el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los postulantes deben tomar en cuenta que el ingreso a los locales está estrictamente regulado por horario. De acuerdo con el cronograma oficial, el horario de ingreso es entre las 7.15 a. m. y las 8.45 a. m. el día del examen, domingo 29 de marzo.

admisión UNFV

Horario de ingreso del Examen de Admisión UNFV 2026.

Carreras de la La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

La UNFV ofrece más de 50 carreras profesionales en distintas áreas del conocimiento, lo que permite a los postulantes elegir entre una amplia variedad de opciones académicas.

Administración y Negocios

  • Administración
  • Administración Pública
  • Contabilidad
  • Economía
  • Marketing
  • Negocios Internacionales
  • Turismo

Ciencias Sociales y Humanidades

  • Derecho
  • Ciencias Políticas
  • Ciencias de la Comunicación
  • Sociología
  • Trabajo Social
  • Antropología
  • Arqueología
  • Historia
  • Filosofía
  • Lingüística
  • Literatura

Educación

  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria
  • Educación Física
  • Educación Especial

Ciencias Básicas

  • Biología
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Estadística

Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Obstetricia
  • Odontología
  • Nutrición
  • Psicología
  • Tecnología Médica (Radiología, Terapia Física, etc.)

Ingeniería y Tecnología

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Informática
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Geográfica
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Alimentaria
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Pesquera

Arquitectura

  • Arquitectura y Urbanismo
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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