Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: ver lista de ingresantes y puntajes de la prueba de HOY, 29 de marzo

La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) desarrollará su examen de admisión el domingo 29 de marzo, tanto en su modalidad ordinaria como extraordinaria. Por lo que cientos de postulantes darán lo mejor de sí para lograr una vacante en la conocida casa de estudios. AQUÍ podrás acceder a los resultados de la prueba de conocimiento.

Resultados Examen de Admisión UNFV 2026: LINK de consulta

Luego de rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, debes ingresar a la plataforma oficial habilitada por la universidad para acceder a los resultados. Te compartimos el enlace oficial:

Ver resultados del Examen de Admisión UNFV 2026: dale CLIC aquí

En esta página web, solo necesitas colocar tu DNI o código de postulante para verificar si alcanzaste una vacante. Ten en cuenta que, por lo general, los resultados se publican dentro de las 24 horas posteriores al examen, por lo que te recomendamos

¿Cuál es el horario de ingreso al Examen de Admisión UNFV 2026?

Para el examen de admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los postulantes deben tomar en cuenta que el ingreso a los locales está estrictamente regulado por horario. De acuerdo con el cronograma oficial, el horario de ingreso es entre las 7.15 a. m. y las 8.45 a. m. el día del examen, domingo 29 de marzo.

Horario de ingreso del Examen de Admisión UNFV 2026.

Carreras de la La Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

La UNFV ofrece más de 50 carreras profesionales en distintas áreas del conocimiento, lo que permite a los postulantes elegir entre una amplia variedad de opciones académicas.

Administración y Negocios

Administración

Administración Pública

Contabilidad

Economía

Marketing

Negocios Internacionales

Turismo

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho

Ciencias Políticas

Ciencias de la Comunicación

Sociología

Trabajo Social

Antropología

Arqueología

Historia

Filosofía

Lingüística

Literatura

Educación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria

Educación Física

Educación Especial

Ciencias Básicas

Biología

Física

Matemática

Química

Estadística

Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Nutrición

Psicología

Tecnología Médica (Radiología, Terapia Física, etc.)

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Geográfica

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Alimentaria

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Pesquera

Arquitectura