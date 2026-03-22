Municipalidad de San Juan de Lurigancho inaugura NUEVO PROYECTO en zona de Canto Grande
San Juan de Lurigancho se renueva con obra que ya terminó de realizarse. Vecinos y vecinas serán beneficiados con el gran aporte a la sociedad.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho acaba de anunciar que los ciudadanos del distrito se verán beneficiados con una nueva obra en Canto Grande, la cual lleva varios meses ejecutándose en busca de generar una mejor calidad de vida para toda la comunidad.
PUEDES VER: ¡Obtén tu DNI GRATIS gracias a Reniec! Lanzan campaña para niños y adultos el 23 de marzo: ¿Dónde y a quiénes beneficiará?
Para inicios del año 2026, los proyectos de renovación urbana en Lomas de Canto Grande ya habían superado el 70% de avance, y ahora a poco de terminar el mes de marzo, se confirmó que finalmente se ha culminado con cada trabajo realizado en el histórico sector.
Ahora que las calles han sido asfaltadas gracias al plan gestionado por las autoridades, se reducirá en gran porcentaje la cantidad de polvo y los caminos de tierra, optimizando la imagen del distrito y también agilizando el tránsito vehicular.
Vecinos de SJL podrán beneficiarse con obra en Lomas de Canto Grande / FOTO: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
La inauguración para celebrar la llegada de este proyecto en Canto Grande, se fijó oficialmente para este domingo 22 de marzo desde las 10:00 a.m.
"Este domingo inauguramos una nueva obra en SJL. Los vecinos de Lomas de Canto Grande estrenan pistas, veredas, muro, escaleras, áreas verdes y más.", señala el mensaje compartido en la publicación de Facebook.
¿Qué incluye esta nueva obra en SJL?
- Casi 3,000 m² de nuevas pistas, completamente señalizadas.
- Más de 2,000 m² de veredas, escaleras y pisos adoquinados para el tránsito peatonal seguro.
- Un muro de contención de 10 metros lineales y 4 metros de altura que garantiza estabilidad y seguridad geotécnica.
- Áreas verdes, arbustos, barandas de protección y otros elementos que embellecen y dan vida al espacio público.
Así pues, de ahora en adelante los individuos que viven en el área, gozarán de los trabajos de señalización vial en las nuevas pistas, orientados a garantizar un tránsito vehicular más ordenado y seguro, además de integración de pistas, veredas, áreas verdes y mucho más.
- 1
Inauguran importante obra de 5 km que une distritos de Lima Norte: mejora el tránsito y calidad de vida de vecinos
- 2
¡Adiós al lodo y barro! Municipalidad pondrá pistas y veredas en vía colectora de VMT beneficiando a miles de familias
- 3
Vecinos celebran recuperación de importante vía que mejorará el tráfico y la calidad de vida en Lima Este
Notas Recomendadas
