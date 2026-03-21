Municipalidad de SJL realiza megaoperativo contra el transporte informal: unidades terminaron en el depósito

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima Metropolitana con más de 1 millón de habitantes, contando con una seria de ventajas, pero también con varios desafíos que afrontar, y la actividad “pirata” es una de estas; por ello, la municipalidad distrital, de la mano de otras entidades realizaron un megaoperativo para sacar de las calles a los mototaxistas ilegales.

Municipalidad de SJL fiscaliza a mototaxistas piratas

Los mototaxis piratas son un problema no menor en el populoso distrito capitalino, no solo porque no están inscritos en una asociación de este gremio, sino también son un peligro ya que en no pocas ocasiones se han suscitados actos delictivos en estos vehículos.

En ese sentido, la Subgerencia de Movilidad Urbana y Transitabilidad de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, junto con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), realizaron una megaoperativo para identificar a los dueños y conductores piratas de mototaxi.

El megaoperativo se realizó en la zona de Bayóvar.

Las acciones se llevaron a cabo en Bayóvar, donde se realizaron labores de fiscalización, donde 6 de estos vehículos fueron decomisados y enviados al depósito municipal, ¿El motivo? Circular sin la debida documentación conforme exige el respectivo reglamento.

El municipio compartió en sus redes sociales imágenes del operativo, donde vemos el reglaje, además de fotos donde personal de la comuna y miembros de la PNP montan mototaxis ilegales en camiones para ser dirigidos al depósito.

Vecinos exigen más dureza contra transporte informal

En los comentarios de redes sociales, los vecinos del distrito se mostraron en favor de este operativo, otros no tanto, mientras otros pedían mayor fiscalización con la combis en Bayóvar, otros an hacia otras opciones viales como alimentadores al estilo del Metropolitano.