Confirmado: el DRÁSTICO DESTINO del manifestante anti-ICE que agredió a un agente federal en Portland

Un caso que vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre protestas y seguridad federal en Estados Unidos: un manifestante fue sentenciado a prisión tras agredir a un agente durante movilizaciones frente a oficinas del ICE en Portland. El hecho, ocurrido en el contexto de protestas contra políticas migratorias, terminó con una condena de 30 meses de cárcel y otras medidas judiciales adicionales.

Manifestante anti-ICE en Portland recibe 30 meses de prisión por agredir a un agente federal.

Sentencian a 30 meses de prisión a manifestante anti-ICE en Portland por agredir a un agente federal

El protagonista del caso, Robert Jacob Hoopes, aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de agresión agravada contra un funcionario federal con un objeto peligroso. Según los documentos judiciales, durante una protesta en junio pasado lanzó una piedra que impactó en la cabeza del agente, provocándole una herida cerca del ojo.

La jueza federal Adrienne Nelson dictó una condena de 30 meses de prisión, además de tres años de libertad supervisada y el pago de más de 8.000 dólares en compensación por daños. De acuerdo con la fuente Washington Hispanic, el fiscal federal Scott Bradford enfatizó el carácter ejemplar de la sentencia al señalar textualmente: "El mensaje de hoy es claro: la violencia no es una protesta".

ICE en Portland: protestas, tensión social y más casos en Estados Unidos

Las protestas frente a las instalaciones de ICE en Portland han sido constantes desde junio, en el marco de manifestaciones contra las políticas migratorias en Estados Unidos. Durante ese periodo, las autoridades federales han reportado intentos de dispersión de multitudes y diversos enfrentamientos.

Este no es un caso aislado. En el mismo contexto de protestas, otro manifestante recibió una condena de 18 meses de prisión por incendio provocado en un edificio federal, mientras que otros procesos judiciales han terminado en desestimaciones, juicios nulos o apelaciones en curso.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios casos relacionados con agresiones a agentes federales durante estas protestas han sido procesados en distintas ciudades del país, lo que refleja un patrón de creciente confrontación en escenarios vinculados a inmigración y seguridad fronteriza.