ALERTA máxima cerca de un Dollar Tree en Mississippi: una niña de 12 años murió y dos personas resultaron heridas en un TIROTEO

Una niña de 12 años perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado cerca de un Dollar Tree, en el centro comercial Shopping City, ubicado en South Street, Mississippi, Estados Unidos. Las autoridades informaron que el ataque ocurrió el 12 de julio de 2026 y que la investigación preliminar apunta a que el enfrentamiento armado se originó por una disputa entre dos hombres.

Una niña de 12 años muere y dos personas resultan heridas tras un tiroteo en Mississippi

De acuerdo con la investigación policial, tres personas recibieron impactos de bala en el lugar del incidente. Entre las víctimas se encontraba una niña de 12 años, quien murió en la escena pese a recibir atención de emergencia. Los agentes señalaron que los disparos se produjeron luego de una discusión entre dos hombres que terminó en un enfrentamiento armado. El caso generó preocupación entre los habitantes de la zona comercial, debido a que el hecho dejó como víctima fatal a una menor de edad.

La información fue reportada inicialmente por CBS 12 News WJTV, que señaló que la Policía de Cleveland continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Autoridades de Estados Unidos arrestan a sospechosos

La policía informó que Tiajon Butler, de 28 años y residente de Cleveland, fue detenido y enfrenta cargos por agresión con agravantes y por disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad. Las autoridades indicaron que al acusado se le negó la posibilidad de obtener una fianza.

Además, los investigadores identificaron a Ricky Williams, de 30 años, como el segundo sospechoso relacionado con el caso. Williams resultó herido durante el tiroteo y permanece hospitalizado en Memphis. Una vez que reciba el alta médica, será acusado y trasladado para enfrentar cargos por asesinato, agresión agravada y disparo de un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad.

El jefe de policía de Cleveland, Dudley Tribble, aseguró que se trataría de un hecho aislado y afirmó que las personas involucradas serán procesadas conforme a la ley. "Se cree que se trató de un incidente aislado que, lamentablemente, terminó con la trágica muerte de un niño de 12 años. Cualquier persona involucrada en actividades tan nefastas será responsabilizada y procesada con todo el peso de la ley", declaró Tribble, según CBS 12 News WJTV.