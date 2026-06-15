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¡ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.! TRAGEDIA TRAS LIBERACIÓN del ICE: califican de "homicidio" la muerte por hipotermia de una solicitante de asilo
Daphy Michel, solicitante de asilo haitiana de 31 años, fue hallada muerta en una parada de autobús en Pittsburgh. Su familia demandará al Gobierno de Trump.
Una nueva polémica sacude a Estados Unidos y pone bajo la lupa las políticas migratorias del ICE tras la muerte de una solicitante de asilo haitiana. El caso de Daphy Michel, de 31 años, ha sido clasificado como homicidio por un médico forense luego de ser hallada sin vida en una parada de autobús en Pittsburgh, tras su liberación de la custodia federal, en medio de cuestionamientos sobre la protección de inmigrantes en Estados Unidos.
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Califican como "homicidio" la muerte por hipotermia de una inmigrante tras ser liberada por ICE
La Oficina del Forense del Condado de Allegheny determinó que Michel murió por hipotermia y que el caso corresponde a un homicidio, al considerar que su fallecimiento estuvo vinculado a la acción u omisión de terceros. En ese contexto, la oficina precisó, según The Associated Press: "La causa de la muerte fue hipotermia y se dictaminó como homicidio".
De acuerdo con el reporte, la mujer había solicitado asilo tras llegar a la frontera sur en 2022 y fue liberada por motivos humanitarios pocos días antes de su muerte. Al momento de su liberación, presentaba graves problemas de salud mental no tratados y una importante barrera lingüística, según el informe forense.
Familia anuncia demanda contra ICE tras muerte de solicitante de asilo haitiana
El abogado de la familia adelantó que evalúan una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que el caso pudo haberse evitado. La familia sostiene que la joven fue expuesta a condiciones extremas durante el invierno en Estados Unidos, lo que habría provocado su muerte por exposición al frío.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) negó responsabilidad directa y afirmó que ICE no tuvo relación con el fallecimiento. Sin embargo, autoridades locales y legisladores han cuestionado el manejo del caso, al calificarlo como una tragedia evitable que reabre el debate sobre la protección de inmigrantes en Estados Unidos bajo custodia migratoria.
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