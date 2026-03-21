¿Tienes problemas con el agua en tu hogar? Así debes presentar un reclamo o queja a Sedapal
En no pocas ocasiones, los ciudadanos sufren problemas con el suministro de agua potable, por lo que muchos no saben cómo proceder ante Sedapal.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) es la empresa pública encargada de suministrar el líquido elemento a los vecinos de la capital, pero en ocasiones se presentan problemas, ante los cual los residentes no saben qué acciones tomar.
Cómo presentar un reclamo en Sedapal
Sucede que se presentan casos en los que nos llega una factura con cobro elevado, problemas con el suministro de agua, así como averías con el alcantarillado, entre otro tipo de eventualidades, es que podemos realizar una queja o reclamo ante esta entidad pública.
Sin embargo, ¿Cómo podemos hacer una queja formal ante Sedapal? Muchos no saben por dónde empezar y a otros les parece un proceso largo y engorroso. Sin embargo, en las siguientes líneas vas a conocer cómo hacer tu reclamo de forma virtual sin salir de casa.
Si bien es cierto que puedes acudir de forma presencial a cualquier oficina de Sedapal, sin embargo, también dispones de otras alternativas como la vía telefónica llamando al Aquafono (01) 317-8000. Asimismo, también puedes ingresar al portal web oficial.
Sedapal es la empresa pública que suministra agua a hogares y empresas en Lima y Callao.
Ahora bien, si tienes una denuncia por corrupción relacionada a esta empresa estatal, Sedapal ha habilitado una cuenta de WhatsApp para hacer la respectiva denuncia, solo debes marcar el número 981 479 952, pero también al correo noalfraude1@sedapal.com.pe.
En cuanto al método virtual, debes tener a la mano tu número de suministro, correo electrónico y teléfono de contacto (debes registrarte previamente, es decir, crear tu cuenta con email y contraseña), sigue los pasos que te ordene el sistema hasta que sea el momento de detallar el motivo de tu queja o reclamo.
Cuáles son los plazos de Sedapal tras presentar un reclamo
Recuerda esta información importante antes de realizar este tipo de procedimientos en Sedapal:
- Si quieres reclamar por un recibo por servicio de agua, entonces solo contarás con dos meses después del vencimiento de la facturación para poder tramitarlo.
- En caso de un congelamiento de deuda, la realización del reclamo conllevará a que el monto en disputa se paralice, al mismo tiempo que Sedapal no podrá cortarte el suministro de agua potable.
- Recuerda que una vez hecho el reclamo o queja, Sedapal, por protocolo, tiene hasta 30 días hábiles para enviar una respuesta.
Si todavía mantienes dudas, puedes comunicarte con Sunass al 1899 (Fono Sunass), para recibir orientación gratuita.
