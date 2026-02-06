Resultados Examen de admisión USMP 2026: accede al LINK para consultar puntaje y lista de ingresantes
Si fuiste uno de los aspirantes que rindió el examen de la Universidad de San Martín de Porres, AQUÍ podrás revisar los resultados oficiales.
La Universidad de San Martín de Porres se alista para recibir este sábado 7 de febrero a los miles de aspirantes que buscan una vacante en el centro de educación superior, pues se ha programado la realización del examen de admisión. Si eres uno de los inscritos, no te puedes perder la información.
PUEDES VER: Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
El último jueves 5 de febrero, se llevó a cabo el Examen Digital de admisión permanente de la institución, y tras esto, corresponde que se ejecute el examen en modalidad presencial, como parte de la segunda convocatoria que tuvo su primera fecha el pasado 13 de diciembre de 2025.
Los postulantes que se registran bajo este tipo de evaluación, rinden un examen de admisión que contiene preguntas de conocimientos, aptitud, académica y cultura general. No obstante, lo que más se preguntan los postulantes es sobre cuándo y cómo podrán verificar sus resultados.
Universidad de San Martín de Porres tendrá examen de admisión/ FOTO: USMP
Consulta dónde te toca rendir el examen de admisión
Se debe tener presente que para poder rendir el examen presencial es necesario pagar el monto establecido de 350 soles, luego del registro correspondiente, se podrá visualizar el local y aula del examen en la declaración jurada.
LINK de resultados del examen de admisión
Si quieres consultar los resultados, puntajes y la lista de ingresantes tras el examen del 7 de febrero en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), deberás esperar unas horas luego de se haya efectuado el proceso y luego ingresar al LINK: https://resultados.usmp.edu.pe/.
Carreras profesionales en la USMP
- Administración
- Administración de Negocios
- Internacionales
- Arquitectura
- Ciencias Aeronaúticas
- Ciencias de la Comunicación
- Contabilidad y Finanzas
- Derecho
- Economía
- Educación, Dirección e Interpretación Musical
- Enfermería
- Gestión de Recursos Humanos
- Ingeniería en Inteligencia
- Artificial y Robótica (s)
- Ingeniería Civil
- Ingeniería en Ciencia de Datos (s)
- Ingeniería en Ciberseguridad y Análisis Forense Digital (s)
- Ingeniería de Computación y Sistemas
- Ingeniería Industrial
- Marketing
- Medicina Humana
- Obstetricia
- Odontología
- Psicología
- Turismo y Hotelería
- 1
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
- 2
Municipalidad de Lima inaugura moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: instala puente peatonal en importante obra
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90