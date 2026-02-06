Resultados Examen de admisión USMP 2026: accede al LINK para consultar puntaje y lista de ingresantes

La Universidad de San Martín de Porres se alista para recibir este sábado 7 de febrero a los miles de aspirantes que buscan una vacante en el centro de educación superior, pues se ha programado la realización del examen de admisión. Si eres uno de los inscritos, no te puedes perder la información.

El último jueves 5 de febrero, se llevó a cabo el Examen Digital de admisión permanente de la institución, y tras esto, corresponde que se ejecute el examen en modalidad presencial, como parte de la segunda convocatoria que tuvo su primera fecha el pasado 13 de diciembre de 2025.

Los postulantes que se registran bajo este tipo de evaluación, rinden un examen de admisión que contiene preguntas de conocimientos, aptitud, académica y cultura general. No obstante, lo que más se preguntan los postulantes es sobre cuándo y cómo podrán verificar sus resultados.

Universidad de San Martín de Porres tendrá examen de admisión/ FOTO: USMP

Consulta dónde te toca rendir el examen de admisión

Se debe tener presente que para poder rendir el examen presencial es necesario pagar el monto establecido de 350 soles, luego del registro correspondiente, se podrá visualizar el local y aula del examen en la declaración jurada.

LINK de resultados del examen de admisión

Si quieres consultar los resultados, puntajes y la lista de ingresantes tras el examen del 7 de febrero en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), deberás esperar unas horas luego de se haya efectuado el proceso y luego ingresar al LINK: https://resultados.usmp.edu.pe/.

Carreras profesionales en la USMP