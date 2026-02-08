Nueva convocatoria laboral en Magdalena del Mar: municipalidad ofrece sueldo de casi s/ 3,000

¿Sin trabajo? Si estás en busca de nuevas oportunidades laborales, la Municipalidad de Magdalena del Mar te ofrece la opción de desarrollarte en un puesto que se requiere ahora en el equipo, y además, confirmó que estará siendo remunerado con aproximadamente s/ 3,000.

La entidad municipal anunció por medio de sus redes sociales, que se encuentra en busca de un paramédico motorizado para que se una a la comunidad de colaboradores del distrito, y de esta manera seguir brindando la mejor atención a los vecinos de la zona.

De esta manera, el aviso publicado por la comuna, detalla que los interesados en postular a la plaza vacante, tendrán la opción de presentar su documentación necesaria durante este miércoles 11 de febrero, en el horario desde las 08:00 a.m hasta las 04:00 p.m.

El lugar de la convocatoria es la Oficina de Mesa de Partes (Palacio Municipal 3501), y si quieres conocer qué requisitos cumplir, el monto del salario exacto y demás información relacionada, quédate en las siguientes líneas. AQUÍ te compartimos los datos clave.

Convocatoria laboral solicita un paramédico motorizado / FOTO: Municipalidad de Magdalena del Mar

Salario para puesto de paramédico motorizado

El monto asegurado para este contrato es de S/.2,850.00 mensuales, los cuales incluyen impuestos y afiliaciones de ley. así como toda deducción aplicable a así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Documentación para convocatoria en Magdalena del Mar