Importante avenida en Lima Norte se renueva: se reducirá tiempo de viaje y mejorará el transporte vehicular

La avenida Túpac Amaru es una de las vías más importantes de Lima Norte, por lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) continúa con los trabajos de remodelación de sus vías en el distrito de Comas. Esta noticia genera alegría entre los vecinos, ya que se acaban las molestias por las intervenciones y podrán gozar de las mejoras.

De acuerdo a la informado por la Municipalidad de Lima, la construcción alcanzó un 87 % de avance, que incluye la rehabilitación vial del sentido sur-norte de la av Túpac Amaru y el asfaltado de un aproximado de 7,3 kilómetros de pistas en el tramo de las avenidas Naranjal y Revolución.

Obra en Lima Norte avanza y se realiza asfaltado de pistas.

Asimismo, se informó que se finalizó la construcción de veredas, estructuras que se encargarán de garantizar un espacio adecuado y seguro para el tránsito peatonal. Pero eso no es todo, ya que muy pronto se removerá la tierra, con la finalidad de realizar asfaltado de vías principales y auxiliares.

Por otro lado, los trabajos en esta avenida, que interconecta Carabayllo, Comas e Independencia, también engloba la instalación de semáforos, muros, accesos para vehículos, mobiliario urbano, rampas peatonales y señalización, además de la renovación de los paraderos de transporte público, lo que permitirá beneficiar a más de un millón de vecinos.

Es importante precisar que las intervenciones de la segunda etapa de la obra de la av. Túpac Amaru están a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape). Se estima que en los próximos meses se culmine con éxito la totalidad de este importante proyecto en el cono norte.

"No han sembrado ni un solo árbol y aparte del asfalto que han puesto, están llenando de piedras las áreas que quedaron libres", "Si van a demorar tanto al menos pongan policías de tránsito en los cruces principales, que es un caos", "Cómo siempre su gestión de reparación de vías duran más de 2 años en terminar y para colmo de mal no hay fiscalización, seguridad, orden y cuidado de los peatones", comentaron los usuarios en redes sociales.