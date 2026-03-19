Conmebol sorprende e impone severa sanción a Sporting Cristal por partido de Copa Libertadores

Sporting Cristal se encuentra expectante por conocer cómo le irá en el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, en la previa la Conmebol estremeció a los hinchas luego de anunciar que impusieron una dura sanción a los rimenses por haber quebrantado las reglas en la fase previa de la competencia.

Conmebol sorprende e impone severa sanción a Sporting Cristal

La Conmebol confirmó en su página oficial que decidió imponer una sanción contra Sporting Cristal tras el partido de vuelta ante 2 de Mayo por la fase 2. Según indicaron en su notificación, esto se debe a que el club fue hallado culpable de infringir el artículo 12.2, inciso a, del Código Disciplinario de la Conmebol.

Este apartado se refiere específicamente a la invasión o intento de invasión por parte de los aficionados al terreno de juego, una conducta considerada inapropiada por el reglamento del ente sudamericano.

De acuerdo con lo estipulado en la resolución disciplinaria, la Conmebol decidió imponer una multa de 15 mil dólares americanos contra Sporting Cristal tras hallarlo culpable en las investigaciones. Cabe señalar que este monto será descontado automáticamente del pago que recibirá el club por derechos televisivos o de patrocinio.

Conmebol sancionó a Sporting Cristal con una multa económica

Asimismo, el ente rector del fútbol sudamericano decidió emitir una advertencia a la directiva rimense tras hallarla también culpable de infringir el artículo 12.2, literal d, del Código Disciplinario. Este apartado prohíbe el uso de punteros láser o dispositivos similares por parte de los hinchas.

Finalmente, advirtieron al club que, en caso de reincidir en este tipo de faltas, se aplicará una sanción más drástica por reincidencia, tal como lo establece el artículo 27 del Código Disciplinario.

“Advertir expresamente al Club Sporting Cristal que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, señalaron.

Sporting Cristal disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores

Luego de superar todas las etapas previas de la Copa Libertadores, Sporting Cristal consiguió sellar su participación en la fase de grupos del torneo continental, donde buscarán conseguir la hazaña de alcanzar los octavos de final.