- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Barcelona vs Mallorca
- River vs Tigre
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados
Algunas zonas en la capital, sufrirán un nuevo corte de agua programado para este lunes 9 de febrero. ¿En qué horario y lugares se dará?
Este lunes 9 de febrero de 2026, ciertos distritos en Lima se verán perjudicados por una nueva interrupción del recurso hídrico, de acuerdo a última información brindada por los representantes del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
PUEDES VER: Municipalidad de San Juan de Miraflores celebra inicio de nueva obra: vecinos de Pamplona Alta serán beneficiados
Frente a esto, es importante resaltar que los ciudadanos afectados con esta suspensión, tendrán que tomar las precauciones respectivas del caso para evitar presentar problemas durante las 8 horas que estarán sin poder utilizar el suministro en sus actividades habituales.
Según lo que indica el reporte de la empresa, que se comunicó con los vecinos a través de los datos enviados a su canal de difusión de WhatsApp, el corte responde a motivos de trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio.
¿Qué distritos no tendrán agua este 9 de febrero?
Por el momento, la compañía asegura que solo algunas familias en Comas, tendrán inconvenientes por la falta de agua durante varias horas. AQUÍ te contamos los puntos afectados, sectores y horarios.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Sector 343.
- Zonas: A.H. Ampl. Vista Alegre, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Comité 09 y 10 Bella Vista y Nueva Esperanza, A.H. 8 de Diciembre, A.H. P.L. 2000 Alto Perú, A.H. San José, A.H. Las Terrazas de Vista Alegre, P.J. El Carmen Alto, P.J. Señor de los Milagros. A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Sr. de los Milagros, Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros.
- 1
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC 2026-I: LINK para acceder a ver tu puntaje alcanzado
- 2
Municipalidad de Lima inauguró moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 3
Municipalidad de Chorrillos da la mejor noticia para vecinos: inician labores de limpieza masiva en el distrito
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90