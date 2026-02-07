Sedapal anuncia corte de agua hasta por 8 horas en Lima este 9 de febrero: lista de distritos afectados

Este lunes 9 de febrero de 2026, ciertos distritos en Lima se verán perjudicados por una nueva interrupción del recurso hídrico, de acuerdo a última información brindada por los representantes del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Frente a esto, es importante resaltar que los ciudadanos afectados con esta suspensión, tendrán que tomar las precauciones respectivas del caso para evitar presentar problemas durante las 8 horas que estarán sin poder utilizar el suministro en sus actividades habituales.

Según lo que indica el reporte de la empresa, que se comunicó con los vecinos a través de los datos enviados a su canal de difusión de WhatsApp, el corte responde a motivos de trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorio.

¿Qué distritos no tendrán agua este 9 de febrero?

Por el momento, la compañía asegura que solo algunas familias en Comas, tendrán inconvenientes por la falta de agua durante varias horas. AQUÍ te contamos los puntos afectados, sectores y horarios.