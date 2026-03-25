La drástica noticia que recibió Federico Girotti tras rendimiento en Alianza Lima

Alianza Lima fichó a Federico Girotti como su nuevo delantero en sustitución de Hernán Barcos. Sin embargo, desde su llegada hasta la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1, no ha logrado destacarse como el goleador esperado por los hinchas. En consecuencia, el argentino recibió una inesperada noticia que afecta su valor de mercado.

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Federico Girotti y su drástica noticia tras rendimiento en Alianza Lima por Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El portal internacional de transferencia llamado 'Transfermarkt' informó que el valor del pase de Girotti sufrió un cambio negativo, ya que ahora ya no está valorado en 2 millones de euros, sino que se redujo a 1,5 millones.

Con esta actualización, el delantero argentino sufrió un drástico cambio que le disminuye 500 mil euros y se posiciona como el cuarto jugador más valioso de la Liga 1, detrás de César Inga, Jairo Concha y Santiago González.

El nuevo valor de Federico Girotti se debe a que el futbolista no ha tenido tanta titularidad en el primer equipo de Alianza Lima a pesar de no estar lesionado y haber llegado como uno de los más pagados en el fútbol peruano de la temporada 2026.

Federico Girotti bajó su valor de mercado tras bajo rendimiento en Alianza Lima

"Girotti, quien llegó con un cartel importante, no pudo desplazar al veterano Paolo Guerrero del equipo titular y ha jugado muy poco a pesar de no estar lesionado. Su valor ha disminuido a 1,5 millones de euros", se puede leer en la web de 'Transfermarkt'.

Federico Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti ha participado en solo 4 de los 8 partidos posibles en el Torneo Apertura de la Liga 1 y no ha logrado anotar goles. En Copa Libertadores 2026, jugó los dos encuentros que Alianza Lima disputó contra 2 de Mayo, pero no logró marcar ningún gol.