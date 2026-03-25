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Alianza Lima confirmó lesión de Esteban Pavez ¿Se perderá el clásico ante Universitario?

Mediante un comunicado, Alianza Lima anunció que el volante chileno Esteban Pavez sufrió un desgarro en el músculo, con lo cual enciende las alarmas de cara al clásico.

Shirley Marcelo
Alianza Lima comunicó el estado de Esteban Pavez.
Alianza Lima comunicó el estado de Esteban Pavez. | composición Líbero
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¡Malas nuevas en La Victoria! Alianza Lima publicó el parte médico de Esteban Pavez y tras varias evaluaciones al chileno, se confirmó que tiene un desgarro en el músculo recto femoral derecho, el cual se dio en el partido por el Torneo Apertura ante Juan Pablo II.

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Finalmente se aclaró el estado del volante ‘blanquiazul’ luego de que no terminara el encuentro de la fecha pasada en la Liga 1 y surgiera la preocupación de si llegará o no para asumir el enfrentamiento clave ante Universitario de Deportes este sábado 4 de abril.

“Luego de los exámenes médicos realizados, los resultados arrojaron que nuestro jugador tiene un desgarro en el músculo recto femoral derecho”, se lee en el comunicado de Alianza Lima publicado en sus canales oficiales.

Parte médico de Esteban Pavez.

Parte médico de Esteban Pavez.

Alianza Lima reveló que el exjugador de Colo Colo inició con su proceso de recuperación, sin embargo, no detalló cuánto tiempo tardará para ser considerado por Pablo Guede. “El deportista iniciará con las sesiones de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico. La institución brindará información oportuna sobre su evolución”, anunciaron.

Se estima que —en el mejor de los casos para el cuadro íntimo— Esteban Pavez esté listo en una y tres semanas, aunque es poco probable que esté apto para enfrentar a Universitario en la siguiente fecha del Apertura, programado para el 4 de abril.

Justamente antes de conocer la dimensión de su lesión, el chileno evidenció que su principal intención es no perderse ningún partido con Alianza Lima, especialmente el clásico ante la ‘U’.

"Salí solo con una fatiga, pero normal. Haré todo lo posible para estar en el próximo partido; creo que no es nada, así que es importante prepararse bien para el siguiente encuentro dentro de dos semanas. Disfruto mucho jugar los clásicos. Sin embargo, estos dos días los aprovecharé para disfrutar con la familia, descansar un poco y regresar con energía", expresó a L1 MAX.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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