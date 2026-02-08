Municipalidad de Villa El Salvador anuncia importante beneficio para familias este 2026

La Municipalidad de Villa El Salvador ha dado a conocer una excelente noticia que alegra a los vecinos del distrito y los mantiene con expectativa, pues este 2026 llega la construcción de nuevas viviendas en beneficio de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Como se conoce, la comuna continúa ejecutando el programa Techo Propio en diferentes puntos, lo cual que permite a las familias del distrito acceder a un lugar donde vivir que sea lo suficientemente digno para las necesidades y esté construido en sus propios terrenos.

Las autoridades en cuestión han confirmado que gracias a este proyecto, hasta el momento ya tres familias de Villa El Salvador cuentan con una vivienda íntegra en la cual podrán tener una mejor condición y estilo de vida. Además, aseguraron que se generarán ubicaciones adicionales.

Por medio de sus redes sociales, los representantes del municipio, reafirmaron su compromiso con la población y aseguraron que seguirán en el camino del progreso y desarrollo con la construcción de 10 hogares más para los vecinos.

"Este 2026 se construirán 10 viviendas más, para seguir impulsando oportunidades de vivienda en nuestro distrito", dice el mensaje en la plataforma.

En este marco, el pasado sábado 7 de febrero, la Municipalidad de Villa El Salvador realizó con éxito la fase de inscripción de la segunda convocatoria del programa Techo Propio Villa El Salvador, como parte del proceso.

¿A quién va dirigido Techo Propio en V.E.S?

El Programa Techo Propio Villa el Salvador puede ser solicitado por aquellos vecinos que pertenecen al distrito y que se encuentran en: