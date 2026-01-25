Municipalidad de Villa el Salvador anuncia excelente noticia para vecinos: inició convocatoria de Techo Propio

La Municipalidad de Villa El Salvador ha anunciado la segunda convocatoria de Techo Propio para beneficio de los vecinos, la cual permitirá que los ciudadanos puedan acceder a una mejora de su hogar o compra de una vivienda nueva.

A través de sus redes sociales, la comuna emitió el comunicado oficial con el siguiente mensajes: "Vecinos y vecinas, la Municipalidad de Villa El Salvador anuncia la segunda convocatoria del programa Techo Propio Villa El Salvador, para que más familias del distrito puedan recibir orientación y presentar su postulación".

Cronograma para convocatoria Techo Propio 2026

Informes de la convocatoria : del 26 de enero al 01 de febrero

: del 26 de enero al 01 de febrero Recepción de postulaciones : del 02 al 04 de febrero

: del 02 al 04 de febrero Horario de atención: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. | 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

¿Dónde será la convocatoria de Techo Propio?

Esta segunda convocatoria se realizará en la Sala Arguedas de la Municipalidad de Villa El Salvador, la cual está ubicada en la Avenida Revolución con Av. César Vallejo.

Municipalidad de Villa el Salvador anuncia convocatoria / FOTO: Municipalidad de VES

¿Qué es Techo Propio?

Se trata de un programa social del estado peruano, administrado por el Fondo MIVIVIENDA, la cual solo aplica para las familias de bajos recursos con la finalidad de que puedan comprar, construir o mejorar una vivienda propia.

El principal aporte que se considera en este proyecto de ayuda, es el Bono Familiar Habitacional (BFH), un subsidio directo y que no se devuelve porque se encarga de complementar el ahorro familiar.

