Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

¡La temporada de verano 2026 ha iniciado! Ahora que miles de ciudadanos buscan pasar el día en las playas limeñas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha anunciado una nueva ruta que implementará el Metropolitano para facilitar el acceso a los bañistas de cierta zona de Ancón.

Como se sabe, en esta época del año el tráfico limeño suele intensificarse más durante los fines de semana, ya que muchos de los veraneantes se dirigen de vuelta a sus casas tras un día de playa. Frente a esta situación, la ATU ha decidido tomar cartas en el asunto y aliviar esta congestión con opciones en el transporte público.

El aporte que está brindando la entidad consta de que el servicio alimentador de buses amarillos, ofrecerá ahora atención los días sábados y domingos, teniendo un recorrido extra que acabará en la playa Las Conchitas. Conoce más sobre tarifas y horarios en las siguientes líneas.

ATU confirma nueva ruta del Metropolitano hasta Ancón / FOTO: ATU

¿Desde cuándo llegará el Metropolitano hasta Ancón?

De acuerdo a la información dada por la ATU, este servicio adicional del Metropolitano a Ancón que operará con buses alimentadores amarillos, empezará a ejecutarse desde el mes de febrero 226, pero aún se evalúa que vaya a quedarse como algo permanente.

Horarios la nueva ruta del Metropolitano en Ancón

Aunque el anuncio sobre la llegada del Metropolitano a este sector ya es oficial para el próximo mes, lo cierto es que la ATU no ha dado detalles acerca del horario del nuevo servicio playero. Sin embargo, si tomara los mismos límites de la zona de Costa Verde, estaría extendiéndose desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche los fines de semana.

¿Ya hay tarifa para la ruta playera 2026?

Por el momento, la ruta hasta el balneario que recibe alrededor de 70 mil personas cada fin de semana en esta estación de verano, no tiene tarifas aseguradas, pero se puede aproximar que costaría s/. 1.50, comparando con otros trayectos similares.