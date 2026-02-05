Municipalidad de Lima realizará el Festival del Pisco Sour 2026 en la Plaza de Armas: ¿cuándo será el evento?
En pocos días se celebrará el Día Nacional del Pisco Sour, por lo que la Municipalidad de Lima invita a la ciudadanía a participar de las diversas actividades.
El Día Nacional del Pisco Sour se celebra el primer sábado de febrero y a poco de llevarse a cabo este festejo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó que se realizará un gran festival con ferias, concursos y presentación de diversos artistas locales. ¿Quieres saber más detalles? En esta nota te compartimos toda la información.
La Municipalidad de Lima desarrollará diversos eventos gratuitos este sábado 7 de febrero en honor al Pisco Sour, bebida bandera del Perú y uno de los más representativos de la gastronomía nacional. Estas actividades empezarán desde el mediodía y se extenderán hasta la medianoche.
Festival por el Día Nacional del Pisco Sour 2026 en Lima.
La Municipalidad de Lima informó que la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo llevará a cabo, desde las 12:00 m., una Feria gastronómica, artesanal y de productores de pisco en la Plaza de Armas, por lo que seguramente habrá degustación de la variedad de esta bebida emblemática peruana.
Por otro lado, desde las 1:00 p. m. se presentarán artistas y se desarrollarán activaciones con premios para el público asistente. Eso no es todo, ya que también se premiará "El mejor pisco sour innovador", que saldrá seleccionado entre los establecimientos y se escogerá al representante para preparar pisco sour.
Al promediar las 4:00 p. m., se realizará degustación gratuita de 5000 copitas de pisco sour y chilcano de pisco para los ciudadanos que asistan a la feria en la Plaza de Armas. Entre el público también se incluye a los turistas, quienes podrán degustar de esta refrescante bebida bandera.
El concierto "Festival del Pisco Sour" contará con la participación de grupos y artistas reconocidos como Brayam Kamus, Issa Alvarado, Ready Music, DJ Bryan Flow, Hey Hey Camaguey, Son Tentación, Caballeros de Oro y Richie Band.
