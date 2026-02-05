0

Municipalidad de Lima realizará el Festival del Pisco Sour 2026 en la Plaza de Armas: ¿cuándo será el evento?

En pocos días se celebrará el Día Nacional del Pisco Sour, por lo que la Municipalidad de Lima invita a la ciudadanía a participar de las diversas actividades.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima realizará importante evento por el Día Nacional del Pisco Sour 2026.
La Municipalidad de Lima realizará importante evento por el Día Nacional del Pisco Sour 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Día Nacional del Pisco Sour se celebra el primer sábado de febrero y a poco de llevarse a cabo este festejo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó que se realizará un gran festival con ferias, concursos y presentación de diversos artistas locales. ¿Quieres saber más detalles? En esta nota te compartimos toda la información.

La Municipalidad de Lima desarrollará diversos eventos gratuitos este sábado 7 de febrero en honor al Pisco Sour, bebida bandera del Perú y uno de los más representativos de la gastronomía nacional. Estas actividades empezarán desde el mediodía y se extenderán hasta la medianoche.

Pisco Sour

Festival por el Día Nacional del Pisco Sour 2026 en Lima.

La Municipalidad de Lima informó que la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo llevará a cabo, desde las 12:00 m., una Feria gastronómica, artesanal y de productores de pisco en la Plaza de Armas, por lo que seguramente habrá degustación de la variedad de esta bebida emblemática peruana.

Por otro lado, desde las 1:00 p. m. se presentarán artistas y se desarrollarán activaciones con premios para el público asistente. Eso no es todo, ya que también se premiará "El mejor pisco sour innovador", que saldrá seleccionado entre los establecimientos y se escogerá al representante para preparar pisco sour.

Al promediar las 4:00 p. m., se realizará degustación gratuita de 5000 copitas de pisco sour y chilcano de pisco para los ciudadanos que asistan a la feria en la Plaza de Armas. Entre el público también se incluye a los turistas, quienes podrán degustar de esta refrescante bebida bandera.

El concierto "Festival del Pisco Sour" contará con la participación de grupos y artistas reconocidos como Brayam Kamus, Issa Alvarado, Ready Music, DJ Bryan Flow, Hey Hey Camaguey, Son Tentación, Caballeros de Oro y Richie Band.

