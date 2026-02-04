Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: instala puente peatonal en importante obra

La Municipalidad de Lima informó que la instalación del primer puente peatonal provisional de la Vía Expresa Sur se realizó con éxito, permitiendo que los ciudadanos gocen de mayor seguridad vial. Asimismo, precisó que estas estructuras se replicarán en diversas zonas de esta importante obra.

Los trabajos en la Vía Expresa Sur fueron realizados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) durante la madrugada, exactamente en la calle Esteban Camere en el distrito de Surco. Estas labores han sido supervisadas por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Se instala el primer puente peatonal provisional de la Vía Expresa Sur.

Por otro lado, se precisó que la instalación del montaje del primer puente peatonal provisional consistió en levantar estructuras metálicas, sobre las torres ya colocadas en la zona. Este puente brindará mayor seguridad vial, ya que reduce el riesgo de accidentes al separar el tránsito vehicular del paso de personas.

"Son 4 puentes provisionales que ya se encuentran en etapa de implementación. Los puentes definitivos estarán este año a disposición de los usuarios, es un hecho, no demorarán más", informó el alcalde de Lima. Además, se informó que posteriormente se iniciará la construcción de los puentes definitivos de concreto.

Los trabajos en la Vía Expresa Sur fueron realizados por EMAPE.

Adicionalmente, se llevará a cabo la instalación de señalización vial, la demarcación del cruce peatonal y la construcción de veredas para facilitar el desplazamiento seguro de los peatones. Cabe destacar que la colocación de estructuras metálicas beneficiarán a los vecinos de San Juan de Miraflores, Surco, Barranco, Villa El Salvador y otros distritos.

Por su parte, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar. "Tan difícil es hacer un puente que ya quede fijo", "Las obras provisionales son gastadera de plata y un intento de tapar una mala obra, inconclusa y no sostenible ni funcional", "Hasta que se oxide y se desplome", indicaron.