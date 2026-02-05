La mejor noticia para vecinos de Lima Sur: importante avenida luce con renovadas áreas verdes

Tras varios meses de trabajo, la Municipalidad de Lima entregó la obra de la renovada avenida Alipio Ponce y los vecinos de Lima Sur se beneficiarán no solo con las nuevas estructuras viales, también con la diversidad de áreas verdes que mejoran la imagen de la zona, que por mucho tiempo lucía descuidada.

Este jueves 5 de febrero, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se hizo presente en la inauguración de la obra, que conecta de manera rápida los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. Tras esta intervención, la vía cuenta con 5000 plantas ornamentales, 70 árboles y 4500 m² de grass americano.

Se incorporan áreas verdes en la renovada avenida Alipio Ponce.

"Esta renovada avenida no es solo concreto y asfalto; es desarrollo, es seguridad y es bienestar para nuestras familias. Es la recuperación de espacios que en otros tiempos estuvieron en manos de la delincuencia y la ilegalidad", indicó el burgomaestre durante el evento de la obra que beneficiará a más de un millón de vecinos.

Es importante destacar que la incorporación de áreas verdes en esta zona mejorará la calidad del aire, disminuirá el ruido ambiental, ya que funciona como barrera natural, además, embellece el entorno urbano, elevando la calidad de vida y el valor del espacio público en los distritos intervenidos.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que las labores comprendieron el fresado y la aplicación de una nueva carpeta asfáltica en más de 24 600 metros cuadrados, así como el parchado profundo del pavimento en puntos críticos. Asimismo, se realizó la nivelación de buzones, la instalación de reductores de velocidad y la implementación de nueva señalización vial.

Vecinos podrán disfrutar de las mejoras en la avenida Alipio Ponce.

"Agradezco el compromiso de los alcaldes de San Juan de Miraflores y Chorrillos, quienes han sido muy activos en la culminación de esta obra. La articulación entre autoridades es fundamental y esta avenida es una muestra de ello. Merecemos vivir en una ciudad más digna", agregó Renzo Reggiardo.