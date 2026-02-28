- Hoy:
¿Nuevos cambios en el calendario escolar? Esto confirmó MINEDU para colegios públicos y privados
Se terminan las vacaciones y pronto iniciará un nuevo periodo lectivo para los escolares en el Perú. ¿Hay actualizaciones sobre el INICIO DE CLASES?
Los escolares están a poco de dar por finalizado el periodo de vacaciones 2026, para darle paso al inicio de un nuevo año escolar. Frente a esto, el Ministerio de Educación (MINEDU) se ha encargado de anunciar las fechas clave que todo padre de familia debe tener en cuenta.
PUEDES VER: ¿Se cancelará el inicio de clases 2026 a nivel nacional por el Niño Costero? Últimas noticias del Minedu
Como se sabe, marzo es el mes en el que los colegios públicos y particulares retornan a clases en todo el Perú, sin distinción. Lo único que varía en estos casos, es que para los centros privados no hay un día en específico en el que se deba comenzar el ciclo lectivo, tal como sucede con las escuelas del Estado.
Bajo este contexto, es importante considerar cuáles son los cambios que se han registrado en el calendario escolar ya organizado y publicado por MINEDU, estando a poco de que los alumnos vuelvan a las aulas a seguir aprendiendo. Conoce AQUÍ los datos confirmados.
Escolares empiezan clases en marzo de 2026 / FOTO: MINEDU
¿Cuándo empiezan clases los colegios públicos y privados?
MINEDU ha dado a conocer que las instituciones públicas inician con sus clases el próximo lunes 16 de marzo, mientras que por otro lado, los colegios particulares no se rigen bajo esta misma medida adoptada.
En el caso de los centros que son privados, quienes deciden cuándo se empezará con el periodo lectivo, son las autoridades respectivas a cargo de todas las actividades relacionadas.
Mayormente los colegios particulares inician desde la primera semana de marzo, es decir que muchos estarán arrancando con sus respectivas funciones desde este lunes 2 de marzo de 2026.
Calendario escolar 2026
- Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.
Semanas de gestión para docentes
- Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo
- Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo
- Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto
- Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre
- Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre.
