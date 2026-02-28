¿Nuevos cambios en el calendario escolar? Esto confirmó MINEDU para colegios públicos y privados

Los escolares están a poco de dar por finalizado el periodo de vacaciones 2026, para darle paso al inicio de un nuevo año escolar. Frente a esto, el Ministerio de Educación (MINEDU) se ha encargado de anunciar las fechas clave que todo padre de familia debe tener en cuenta.

Como se sabe, marzo es el mes en el que los colegios públicos y particulares retornan a clases en todo el Perú, sin distinción. Lo único que varía en estos casos, es que para los centros privados no hay un día en específico en el que se deba comenzar el ciclo lectivo, tal como sucede con las escuelas del Estado.

Bajo este contexto, es importante considerar cuáles son los cambios que se han registrado en el calendario escolar ya organizado y publicado por MINEDU, estando a poco de que los alumnos vuelvan a las aulas a seguir aprendiendo. Conoce AQUÍ los datos confirmados.

Escolares empiezan clases en marzo de 2026 / FOTO: MINEDU

¿Cuándo empiezan clases los colegios públicos y privados?

MINEDU ha dado a conocer que las instituciones públicas inician con sus clases el próximo lunes 16 de marzo, mientras que por otro lado, los colegios particulares no se rigen bajo esta misma medida adoptada.

En el caso de los centros que son privados, quienes deciden cuándo se empezará con el periodo lectivo, son las autoridades respectivas a cargo de todas las actividades relacionadas.

Mayormente los colegios particulares inician desde la primera semana de marzo, es decir que muchos estarán arrancando con sus respectivas funciones desde este lunes 2 de marzo de 2026.

Calendario escolar 2026

Primer periodo lectivo: del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo periodo lectivo: del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer periodo lectivo: del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto periodo lectivo: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Semanas de gestión para docentes