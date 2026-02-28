0
¿Marzo tendrá nuevos días NO LABORABLES? Esto dice el calendario oficial de 2026 para el próximo mes

Miles de ciudadanos se preguntan por lo que indica el calendario oficial para el mes de marzo de 2026. Conoce AQUÍ si se han establecido feriados.

Daniela Alvarado
Calendario 2026: revisa la lista de días no laborables para marzo
Calendario 2026: revisa la lista de días no laborables para marzo
Este fin de semana registra el último sábado de febrero y el primer domingo de marzo, por lo cual muchos se alistan para empezar con la mejor de las vibras un nuevo mes que parece traer buenas noticias para los trabajadores, pues se ha confirmado nuevo día no laborable.

Aunque es importante recalcar que este día libre no se considera en todo el Perú, lo cierto es que sí aplica para una región clave del país. Así que los ciudadanos que pertenecen a este límite territorial, podrán aprovechar de un periodo de descanso largo por el 'feriado'. ¿De qué se trata?

Día no laborable en marzo

El departamento de Ica celebra la fecha central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña el segundo viernes de cada año, desde el 1968, por lo que ha sido declarado día feriado, pero solo a nivel regional.

¿Cuál será el próximo feriado de 2026?

Nos encontramos a la espera de un importante feriado largo que ha sido marcado en el calendario como la Semana Santa, la cual permitirá descansar el día jueves 2 y viernes 3 de abril, formando un fin de semana extenso al juntarse con el sábado y el domingo de la misma semana.

Feriados nacionales 2026

  • Jueves 2 de abril: Semana Santa
  • Viernes 3 de abril: Semana Santa
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En el caso del feriado es un descanso obligatorio remunerado por ley, pero el día no laborable es opcional para el sector privado, suele aplicar para el sector público y las horas no trabajadas casi siempre deben recuperarse en los días próximos a la fecha.

