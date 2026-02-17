- Hoy:
¿Se confirmaron nuevos feriados en marzo 2026? Esto dice el calendario para el próximo mes
El mes de marzo está por iniciar en solo dos semanas más, por ello es importante tener claro cada dato sobre los días feriados establecidos.
Este mes de febrero está por terminarse y el calendario oficial del año 2026 no registró ni un solo feriado nacional durante los 28 días de duración que tiene, pero en el caso de las regiones, sí se marcaron algunos días libres tanto para trabajadores del sector público como del privado.
Frente a esta situación, los ciudadanos se vienen preguntando por la existencia de nuevas fechas de descanso que hayan sido establecidas por el Gobierno del Perú para el mes que se aproxima. ¿Hay festividades celebradas en marzo que generen la instauración de feriados o feriados largos?
El último día considerado como no laborable en el país, fue el pasado jueves 1 de enero de 2026, el cual festejaba la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido disfrutar de otro periodo similar. Conoce AQUÍ cuál será el siguiente en llegar y qué se conmemorará.
Ciudadanos consultan acerca de los nuevos feriados que vienen en 2026/ FOTO: Freepik
¿Habrá feriados en marzo?
No. Marzo es uno de los meses en el año que no cuenta con feriados fijados en el calendario, al igual que pasa con febrero y septiembre. Por lo tanto, durante la temporada que está por iniciar, las actividades diarias seguirán su curso sin interrupciones.
Feriados 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
