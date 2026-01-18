- Hoy:
¿Se viene un próximo feriado en febrero 2026? Esto es lo que dice el calendario oficial en el Perú
Febrero iniciará en unas semanas y AQUÍ te contaremos si se ha registrado un nuevo día feriado para este segundo mes del año.
Nos encontramos a poco menos de dos semanas para el final del mes de enero 2026, por lo cual el calendario sigue avanzando y los ciudadanos se preguntan qué días libres se vienen para aprovechar en descansar, realizar otras actividades fuera de la rutina o salir de viaje.
PUEDES VER: ¿Este 17 y 18 de enero son feriados por el 491 Aniversario de Lima? Conoce qué dice El Peruano
El último feriado que se vivió en el Perú, fue el del pasado jueves 1 de enero, por la celebración del Año Nuevo. Por lo cual, muchos están a la expectativa de que se vengan más fechas de descanso en el próximo mes que ya llega. ¿Qué se sabe al respecto?
Peruanos esperan un nuevo feriado en 2026 / FOTO: Freepik
¿Febrero tiene feriados?
No. Lo cierto es que febrero es uno de los meses que no cuenta ni con feriados ni días laborables, por lo cual aún se tendrá que esperar más tiempo por nuevos días libres.
¿Cuándo será el siguiente feriado de 2026?
A partir de la fecha no habrá más feriados hasta la temporada de Semana Santa, la cual inicia a finales del mes de marzo, pero el calendario registra el jueves 2 y viernes 3 de abril como días de descanso oficiales, formando así un feriado largo.
¿Cuáles son los próximos feriados después de Semana Santa?
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriado?
Si trabajas en un feriado en Perú y no te dan descanso sustitutorio, entonces corresponde un pago triple, que es la remuneración normal por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado, y una sobretasa del 100% por trabajar en día feriado.
