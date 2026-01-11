¿Quedan días feriados durante enero 2026? Esto se CONFIRMÓ en el calendario oficial

Los feriados del 2026 han sido confirmados por el Estado Peruano en el calendario oficial, por lo cual muchos ciudadanos se encuentran interesados en conocer si el mes de enero cuenta con más fechas libres, además del que ya pasó el último jueves 1 de enero.

Ahora que inició un nuevo año, los peruanos se alistan para organizar sus días de descanso y así poder aprovechar en estar en casa, salir de viaje o realizar diferentes actividades creativas.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Cuánto deben pagarte por trabajar en feriado?

Si trabajas en una empresa privada y te toca laborar en feriado, debes recibir un triple pago en tu boleta, a fin de mes. Esto solo aplica si es que tu empleador no te da un descanso que sustituya el feriado trabajado.

Una remuneración por el feriado: monto incluido en el salario habitual.

Una segunda remuneración por la labor efectuada: pago adicional por jornada realizada.

Una tercera remuneración por trabajar en feriado: por haber laborado en día feriado.

¿El 6 de enero fue feriado?

Aunque en esta fecha se conmemora la Bajada de Reyes o Día de los Reyes Magos, lo cierto es que no se considera un día de feriado nacional, por lo que no hay registro de día de descanso obligatorio.