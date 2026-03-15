ALARMANTE CAOS en Walmart: DISPUTA por un espacio de estacionamiento para discapacitados termina en TIROTEO con la policía

Un simple conflicto por un lugar de estacionamiento designado para personas con discapacidad en un Walmart Estados Unidos se convirtió en un momento de alta tensión que terminó en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, dejando a la comunidad y a los clientes conmocionados. Lo que inicialmente parecía una discusión rutinaria escaló inesperadamente hasta convertirse en un evento violento, con disparos realizados por los oficiales que respondieron a la escena.

Sherrell Huffman, de 52 años, protagonizó una persecución policial tras un altercado en un estacionamiento del condado de Columbia.

Disputa por un espacio de estacionamiento para discapacitados en Walmart termina en tiroteo con la policía

La tarde del viernes, en el estacionamiento de un Walmart ubicado en Columbia County, Georgia, se reportó una intensa disputa entre dos conductores, cuando uno reclamó el uso indebido de un espacio reservado para personas con discapacidad. Según el reporte de Noticias WRDW 12, "el altercado comenzó con una discusión verbal entre los involucrados por el lugar de estacionamiento".

Según las autoridades, cuando los agentes llegaron al lugar tras recibir llamadas de emergencia, el individuo que había discutido se negó a cooperar y se rehusó a retirarse del sitio. La tensión aumentó, la situación se volvió impredecible y, finalmente, los oficiales involucrados "dispararon varias veces al vehículo cuando el sospechoso intentó huir, impactando el auto antes de que pudiera abandonar la escena", reportó Noticias WRDW 12.

Este tipo de enfrentamientos subraya un problema más amplio de violencia en espacios públicos y cómo conflictos aparentemente menores pueden salirse de control rápidamente.

Respuesta policial tras el tiroteo en el estacionamiento de Walmart

Tras el intercambio de disparos, la policía detuvo al hombre implicado y se siguieron los protocolos estándar para investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de los oficiales. El Walmart afectado permaneció cerrado temporalmente mientras los investigadores recogían evidencia y entrevistaban a testigos.

Vecinos y clientes, muchos de los cuales presenciaron el incidente, quedaron preocupados por la rapidez con la que un desacuerdo por un espacio de estacionamiento pudo escalar hasta convertirse en una escena con armas de fuego y agentes en acción. Este episodio ha generado preguntas sobre la capacitación para la gestión de conflictos y la seguridad en áreas comerciales muy concurridas.