¿Cuál es el primer feriado largo del 2026? Conoce qué dice el calendario a poco de iniciar el nuevo año

Con el inicio de un nuevo año, una de las preguntas más frecuentes entre trabajadores, estudiantes y familias peruanas es clara: ¿cuándo será el primer feriado largo para poder descansar o viajar? El 2026 no es la excepción.

A pocas semanas de comenzar el año, muchos ya revisan el calendario con la esperanza de encontrar ese primer respiro prolongado que permita romper la rutina, planear una escapada o simplemente disfrutar de más tiempo en casa.

En el calendario peruano, los feriados no solo representan fechas históricas o religiosas, sino también oportunidades para organizar mejor el tiempo personal y familiar. En ese contexto, el primer feriado largo del 2026 ya está definido y llegará durante el primer trimestre del año, convirtiéndose en uno de los descansos más esperados.

El primer feriado largo del 2026: Semana Santa

El primer feriado largo del 2026 en Perú se dará durante la Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes del país. Las fechas clave son:

Jueves 2 de abril de 2026 - Jueves Santo (feriado nacional)

Viernes 3 de abril de 2026 - Viernes Santo (feriado nacional)

Al coincidir con el sábado 4 y domingo 5 de abril, se forma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para descansar o viajar.

¿Por qué es tan esperado este feriado largo?

Este primer descanso prolongado del año es especialmente valorado porque marca el primer gran corte laboral del 2026, además permite viajes cortos sin necesidad de pedir vacaciones y favorece el turismo interno, especialmente hacia destinos religiosos y culturales

Para muchas familias, Semana Santa es también un momento de reflexión, reuniones familiares y tradiciones que se mantienen año tras año.

¿Qué suelen hacer los peruanos durante este feriado?

Durante el primer feriado largo del año, es común que los ciudadanos:

Viajen a ciudades del interior del país

Participen en actividades religiosas

Aprovechen para descansar en casa

Organicen escapadas a la playa o zonas rurales

Por ello, hoteles, terminales terrestres y aeropuertos suelen registrar un incremento bastante notable en la demanda durante estas fechas.