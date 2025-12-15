- Hoy:
Gobierno peruano decreta feriado este 29 de diciembre: ¿qué se celebra y quiénes descansarán?
Miles de ciudadanos en Perú gozarán de un feriado largo antes que culmine este año 2025, debido a una importante festividad. Conoce para quiénes aplica.
Los peruanos no solo descansarán el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad, también gozarán de un día extra. El lunes 29 de diciembre corresponde a un feriado, pero solo para la población de la región de La Libertad, debido al Aniversario de Independencia de España de Trujillo.
PUEDES VER: ¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional? Esto indica El Peruano sobre el día libre
Feriado este 29 de diciembre en La Libertad
El departamento norteño celebrará 205 años de la independencia de su capital Trujillo, por lo que la medida aplica a nivel regional, según la Ley N.º 4185. Eso no es todo, ya que se declaró feriados los días 29, 30 y 31 de diciembre para conmemorar el Centenario de la Proclamación de la Independencia de Trujillo.
El 29 de diciembre es feriado en Trujillo por el Aniversario de su Independencia de España.
Durante este día festivo regional en La Libertad incluye diversas actividades por parte de la población y ceremonias cívicas como el izamiento del pabellón nacional, desfiles y actividades culturales, conmemorando la proclamación de independencia de 1820. Incluso se lleva a cabo una serenata en la víspera de la fecha principal.
Es importante destacar de qué este feriado en Trujillo aplica tanto para el gobierno regional como municipal, por lo que los trabajadores públicos gozarán de este día de asueto. Respecto al sector privado, la medida está sujeta a un previo acuerdo entre el servidor y empleador.
Los pobladores de las demás regiones del país realizarán sus jornadas de manera habitual este 29 de diciembre y deberán esperar a la víspera de la celebración de Año Nuevo 2026 para disfrutar de un merecido descanso antes de iniciar una etapa renovada de sus vidas con metas y sueños por cumplir.
