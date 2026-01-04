- Hoy:
RENIEC 2026: ¿Cómo pagar la emisión por primera vez del DNI electrónico vía Yape?
Ahora hay muchos servicios de RENIEC que se pueden pagar a través de Yape, entre ellos está el proceso de emitir por primera vez el DNIe.
En el marco de la modernización de los servicios públicos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa ampliando las facilidades para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera más rápida y accesible.
Uno de los avances más importantes en los últimos años ha sido la masificación del DNI electrónico (DNIe), un documento que no solo acredita la identidad de la persona, sino que también permite realizar trámites digitales, firmar documentos electrónicamente y acceder a diversos servicios del Estado.
Frente a ello, RENIEC ha incorporado medios de pago digitales, entre ellos Yape, una de las billeteras electrónicas más utilizadas en el país. Gracias a esta opción, los ciudadanos que van a emitir por primera vez su DNI electrónico pueden realizar el pago del trámite de forma sencilla, sin necesidad de acudir a un banco o hacer largas colas.
¿Cuánto cuesta la emisión por primera vez del DNI electrónico?
Según RENIEC, el costo por emisión del DNI electrónico por primera vez es de S/ 30.00 para mayores de 17 años y S/ 16.00 para menores. Este pago debe realizarse antes de acudir a la agencia para completar el trámite presencial. El pago puede hacerse a través de distintos canales, y uno de los más prácticos es Yape.
¿Cómo pagar la emisión del DNI electrónico vía Yape?
RENIEC permite realizar el pago del trámite del DNI electrónico usando Yape, siguiendo estos pasos:
- Abre la aplicación Yape en tu celular.
- Selecciona la opción "Yapear servicios" o "Pagar servicios".
- Busca la entidad RENIEC en el listado.
- Elige el concepto correspondiente a emisión de DNI electrónico por primera vez.
- Ingresa el número de DNI (si aplica) o los datos solicitados por el sistema.
- Confirma el monto del pago.
- Finaliza la operación y guarda el comprobante digital.
¿Qué hacer después de pagar por Yape?
Una vez realizado el pago:
- Debes acudir a una oficina de RENIEC o a un centro autorizado.
- Presentar el comprobante de pago (puede ser digital).
- Completar el trámite con la toma de fotografía, huellas y firma.
RENIEC se encarga luego de la emisión del DNI electrónico y te indicará la fecha y lugar de entrega del documento.
