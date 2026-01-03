DNI GRATIS desde este 6 de enero por todo el mes: horarios, lugar de la campaña y quiénes son beneficiarios

Con el inicio del 2026, diversas municipalidades del país vienen impulsando campañas sociales orientadas a facilitar el acceso a la identidad digital y a los servicios del Estado. En ese marco, la Municipalidad de Villa El Salvador anunció el inicio de una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe), una medida que busca beneficiar a la comunidad.

Esta iniciativa cobra especial relevancia al comenzar el año, periodo en el que muchas familias realizan trámites vinculados a la educación, salud y programas sociales. Contar con el DNI electrónico actualizado resulta fundamental para acceder a estos servicios, por lo que la campaña municipal apunta a reducir barreras económicas.

DNI gratuito llegará desde este 6 de enero para vecinos en V.E.S / FOTO: Municipalidad de Villa el Salvador

¿Desde cuándo inicia la campaña de DNI electrónico gratuito?

La campaña de emisión gratuita del DNI electrónico iniciará oficialmente este lunes 6 de enero de 2026. Desde esa fecha, la atención se brindará de manera continua de lunes a viernes, permitiendo que padres de familia y jóvenes puedan organizar sus tiempos para realizar el trámite.

Horarios de atención

La Municipalidad de Villa El Salvador informó que la campaña atenderá en dos turnos diarios, con el objetivo de facilitar el acceso a más vecinos del distrito:

Turno mañana: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Turno tarde: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Se recomienda acudir con anticipación y portar la documentación requerida, especialmente en el caso de menores de edad.

¿Dónde se realizará la campaña?

La campaña de DNI electrónico gratuito se llevará a cabo en un punto estratégico del distrito:

Explanada Villa del Adulto Mayor

Ubicada en la intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar

Sector 3, grupo 8 - Villa El Salvador

Este espacio permitirá una atención ordenada y segura para los asistentes.

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?

El programa está enfocado principalmente en la población infantil y juvenil, con los siguientes beneficiarios:

Niños, niñas y adolescentes: menores de 0 a 16 años podrán tramitar su DNI electrónico sin costo alguno. Aplica para inscripción por primera vez o actualización del documento, según corresponda.