El DNI electrónico será GRATUITO para este grupo de peruanos: ¿cómo acceder al beneficio?

El Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) informó que se autorizó la emisión gratuita del DNI electrónico y otros servicios procesos durante todo el 2026.

Esta disposición, oficializada en el diario El Peruano, contempla la exoneración del pago de 470 mil trámites, desde inicios de enero hasta el jueves 31 de diciembre del 2026. Esta iniciativa tiene como fin asegurar el derecho a la identidad en todo el país, priorizando a los sectores más vulnerables.

DNI electrónico gratis: ¿Quiénes son los beneficiarios?

La población debe saber que, solo un grupo de ciudadanos podrá acceder a este beneficio dispuesto por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La medida ha dispuesto a cuatro grupos de atención prioritaria.

Reniec confirmó DNI gratis para todo el 2026.

Grupo 1 (Infantes y menores)

Niños de 0 a 16 años que tramiten su inscripción y DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), y bebés de hasta un año que lo hagan en centros de atención directa.

Grupo 2 (Población vulnerable y donantes)

Menores de edad en condiciones socioeconómicas críticas (pobreza o pobreza extrema) que requieran renovar su foto, y adultos que decidan registrarse formalmente como donantes de órganos y tejidos tras su fallecimiento.

Grupo 3 (Fuerzas del orden)

Efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como medida de apoyo para las elecciones de 2026.

Grupo 4 (Personas con discapacidad)

Ciudadanos de cualquier edad que certifiquen legalmente su discapacidad según las normas actuales.

¿Cómo acceder al DNI electrónico gratis?

Para tramitar estos beneficios, puede utilizar la Mesa de Partes Virtual del Reniec desde cualquier dispositivo. También es posible realizar las gestiones de forma presencial acudiendo a las oficinas autorizadas de la institución.