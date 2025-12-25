0

Estas son las agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre para recojo de DNI

Miles de ciudadanos podrán realizar el recojo de sus documentos sin problemas durante el 26 y 27 de diciembre, a pesar de estar próximos a las fiestas de fin de año.

Daniela Alvarado
RENIEC anuncia que funcionará el 26 y 27 de diciembre
RENIEC anuncia que funcionará el 26 y 27 de diciembre | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Si necesitas recoger tu DNI o realizar algún trámite relacionado con este documento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá atención al público los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre, pese a tratarse de fechas cercanas a los feriados de fin de año.

Esta medida busca facilitar el acceso al documento de identidad a ciudadanos que, por diversos motivos, no pudieron acudir en días previos. La entidad recordó que el DNI es un documento indispensable para realizar trámites bancarios, administrativos, educativos y de salud, por lo que ha dispuesto una atención especial de fin de año en distintos puntos del país.

Con esta jornada, Reniec apunta a reducir la acumulación de documentos pendientes de recojo y permitir que más personas inicien el nuevo año con su identificación actualizada.

DNI

DNI podrá ser recogido en algunas agencias disponibles durante el 26 y 27 de diciembre / FOTO: RENIEC

Horarios de atención del 26 y 27 de diciembre

Reniec precisó que los horarios de atención serán los siguientes:

  • Viernes 26 de diciembre: De 8:45 a. m. a 4:45 p. m.
  • Sábado 27 de diciembre: De 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Durante ambos días, la atención se realizará de manera presencial en las agencias habilitadas.

Servicios disponibles en las agencias habilitadas

Con un total de 50 centros de atención habilitados a nivel nacional, Reniec ofrecerá únicamente servicios asociados al DNI, entre ellos:

  • Trámite de DNI por primera vez
  • Renovación de DNI
  • Actualización de datos (domicilio, estado civil, entre otros)
  • Entrega de DNI ya tramitados
  • No se realizarán otros procedimientos ajenos a la identificación.

Lista de agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre

Reniec informó que las agencias habilitadas se encuentran distribuidas en Lima y diversas regiones del país. A continuación, una lista referencial de algunas sedes que brindarán atención durante estas fechas:

  • Agencias en Lima Metropolitana
  • Reniec Cercado de Lima
  • Reniec Jr. Cusco
  • Reniec Miraflores
  • Reniec San Juan de Lurigancho
  • Reniec Comas
  • Reniec Villa El Salvador
  • Agencias en regiones
  • Reniec Callao
  • Reniec Arequipa
  • Reniec Trujillo
  • Reniec Chiclayo
  • Reniec Piura
  • Reniec Cusco

Se recomienda a los ciudadanos verificar previamente si su agencia específica se encuentra dentro de las 50 habilitadas y confirmar la disponibilidad del documento antes de acudir.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

