Estas son las agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre para recojo de DNI

Si necesitas recoger tu DNI o realizar algún trámite relacionado con este documento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá atención al público los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre, pese a tratarse de fechas cercanas a los feriados de fin de año.

Esta medida busca facilitar el acceso al documento de identidad a ciudadanos que, por diversos motivos, no pudieron acudir en días previos. La entidad recordó que el DNI es un documento indispensable para realizar trámites bancarios, administrativos, educativos y de salud, por lo que ha dispuesto una atención especial de fin de año en distintos puntos del país.

Con esta jornada, Reniec apunta a reducir la acumulación de documentos pendientes de recojo y permitir que más personas inicien el nuevo año con su identificación actualizada.

DNI podrá ser recogido en algunas agencias disponibles durante el 26 y 27 de diciembre / FOTO: RENIEC

Horarios de atención del 26 y 27 de diciembre

Reniec precisó que los horarios de atención serán los siguientes:

Viernes 26 de diciembre: De 8:45 a. m. a 4:45 p. m.

Sábado 27 de diciembre: De 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Durante ambos días, la atención se realizará de manera presencial en las agencias habilitadas.

Servicios disponibles en las agencias habilitadas

Con un total de 50 centros de atención habilitados a nivel nacional, Reniec ofrecerá únicamente servicios asociados al DNI, entre ellos:

Trámite de DNI por primera vez

Renovación de DNI

Actualización de datos (domicilio, estado civil, entre otros)

Entrega de DNI ya tramitados

No se realizarán otros procedimientos ajenos a la identificación.

Lista de agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre

Reniec informó que las agencias habilitadas se encuentran distribuidas en Lima y diversas regiones del país. A continuación, una lista referencial de algunas sedes que brindarán atención durante estas fechas:

Agencias en Lima Metropolitana

Reniec Cercado de Lima

Reniec Jr. Cusco

Reniec Miraflores

Reniec San Juan de Lurigancho

Reniec Comas

Reniec Villa El Salvador

Agencias en regiones

Reniec Callao

Reniec Arequipa

Reniec Trujillo

Reniec Chiclayo

Reniec Piura

Reniec Cusco

Se recomienda a los ciudadanos verificar previamente si su agencia específica se encuentra dentro de las 50 habilitadas y confirmar la disponibilidad del documento antes de acudir.