Estas son las agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre para recojo de DNI
Miles de ciudadanos podrán realizar el recojo de sus documentos sin problemas durante el 26 y 27 de diciembre, a pesar de estar próximos a las fiestas de fin de año.
Si necesitas recoger tu DNI o realizar algún trámite relacionado con este documento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá atención al público los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre, pese a tratarse de fechas cercanas a los feriados de fin de año.
Esta medida busca facilitar el acceso al documento de identidad a ciudadanos que, por diversos motivos, no pudieron acudir en días previos. La entidad recordó que el DNI es un documento indispensable para realizar trámites bancarios, administrativos, educativos y de salud, por lo que ha dispuesto una atención especial de fin de año en distintos puntos del país.
Con esta jornada, Reniec apunta a reducir la acumulación de documentos pendientes de recojo y permitir que más personas inicien el nuevo año con su identificación actualizada.
DNI podrá ser recogido en algunas agencias disponibles durante el 26 y 27 de diciembre / FOTO: RENIEC
Horarios de atención del 26 y 27 de diciembre
Reniec precisó que los horarios de atención serán los siguientes:
- Viernes 26 de diciembre: De 8:45 a. m. a 4:45 p. m.
- Sábado 27 de diciembre: De 8:15 a. m. a 12:45 p. m.
Durante ambos días, la atención se realizará de manera presencial en las agencias habilitadas.
Servicios disponibles en las agencias habilitadas
Con un total de 50 centros de atención habilitados a nivel nacional, Reniec ofrecerá únicamente servicios asociados al DNI, entre ellos:
- Trámite de DNI por primera vez
- Renovación de DNI
- Actualización de datos (domicilio, estado civil, entre otros)
- Entrega de DNI ya tramitados
- No se realizarán otros procedimientos ajenos a la identificación.
Lista de agencias de Reniec que atenderán el 26 y 27 de diciembre
Reniec informó que las agencias habilitadas se encuentran distribuidas en Lima y diversas regiones del país. A continuación, una lista referencial de algunas sedes que brindarán atención durante estas fechas:
- Agencias en Lima Metropolitana
- Reniec Cercado de Lima
- Reniec Jr. Cusco
- Reniec Miraflores
- Reniec San Juan de Lurigancho
- Reniec Comas
- Reniec Villa El Salvador
- Agencias en regiones
- Reniec Callao
- Reniec Arequipa
- Reniec Trujillo
- Reniec Chiclayo
- Reniec Piura
- Reniec Cusco
Se recomienda a los ciudadanos verificar previamente si su agencia específica se encuentra dentro de las 50 habilitadas y confirmar la disponibilidad del documento antes de acudir.
