Renueva tu DNI azul vencido por el electrónico vía Internet sin ir a una agencia de Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció una excelente noticia a favor de los ciudadanos que cuentan con DNI azul vencido. Si formas parte de este grupo, entonces debes saber que ya puedes renovarlo por DNI electrónico 3.0 por Internet.

Es importante mencionar que, a fines de agosto del 2025, el Reniec dejó de tramitar el Documento Nacional de Identidad azul con la finalidad de que un mayor porcentaje de la población acceda al electrónico.

Trámite de DNI electrónico

Se debe tener en cuenta que, esta nueva alternativa está dirigida a los ciudadanos que tengan DNI azul caducado o que esté por vencer en 60 días previos a su fecha de cumpleaños. A la fecha, existen más 1.9 millones de Documentos de Identidad vencidos de mayores de edad.

El trámite de DNI electrónico se puede realizar de manera online.

Para realizar el cambio de DNI azul a DNI electrónico desde la comodidad de tu hogar y sin hacer largas colas en las agencias del Reniec, entonces tienes que realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!

Realiza el pago con el código 02121 en los agentes BCP, Yape, Pagalo.pe y agencia del Banco de la Nación.

Descarga el aplicativo DNI Biofacial del Reniec en tu celular.

Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe desde una computadora o celular, luego elige la opción "Renovación por caducidad del DNI".

Te llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

Luego deberás seguir los procedimientos que indica la página web del Reniec. (LINK del paso a paso).

Estado del trámite de DNI

Si ya iniciaste, tu trámite de DNI electrónico, entonces puedes realizar la consulta del estado de tu Documento de Identidad en la página web del Reniec. A continuación, podrás conocer los pasos a seguir.