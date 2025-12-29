Cuádruple cámara 8K, Snapdragon 8 Gen 5, 5500 mAh y carga 60W: así de potente es el Galaxy S26 Ultra de 2026
El Galaxy S26 Ultra de Samsung será presentado en solo algunos días y esta es la configuración que tendrá. Conoce su ficha técnica, potencia y precio que estrena.
Samsung anunció que este 4 de enero del 2026 se dará un importante anuncio y todo parece indicar que el Galaxy S26 Ultra finalmente será presentado de forma oficial, el teléfono más potente que la firma coreana ha desarrollado y que competirá de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max presentado en septiembre de este 2025.
Pero, ¿qué características tiene el Galaxy S26 Ultra que será presentado en solo algunos días? Pues bien, uno de los atributos más importantes es su potente procesador Snapdragon Elite Gen 5 for Galaxy, el cual además estará provisto de 16GB de RAM, 512GB de memoria, 1TB y 2TB en su versión más TOP.
Sin embargo, el atributo más importante de este Galaxy S26 Ultra es su potente juego de cámaras: lente de 200MP con OIS, lente gran angular de 50MP, Periscopio de 50MP, Telefoto 10MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 30fps, además de 4K a 60fps y 120fps, también las fotografías te saldrán espectaculares tanto de día como de noche, gracias a su software mejorado con IA.
¿Qué precio tendrá el Galaxy S26 Ultra? Se estima que este teléfono premium tendrá un precio de 1500 a 2000 dólares en su versión más TOP. Se estima que su comercialización suceda desde la segunda semana de febrero del 2026.
Si bien se cree que existirá un Galaxy S26 Ultra de color naranja, algunas filtraciones revelan que también existirá un color morado, plomo, blanco y negro. Aún nada está dicho pero en solo algunos días este potente Samsung será una realidad. También se ha mencionado que este nuevo teléfono tendrá una carga de 60W e incluso se ha revelado un vistazo de este nuevo cargador.
El Galaxy S26 Ultra y el cargador de 60W que ahora tendrá este modelo premium. Foto: X
