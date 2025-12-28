¿Vale la pena pagar 8799 soles por el teléfono plegable más potente y costoso de Samsung?

Los teléfonos plegables o foldables se han ganado un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que este tipo de dispositivos no solo tienen una pantalla flexible y otra externa, sino que están cargados de procesadores de gran capacidad y cámaras de alta definición.

Samsung se ha convertido en una de las pioneras de este segmento premium y desde hace algunos años lanza sus Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold, siendo estos últimos algunos de los más costosos, puesto que agrandan su tamaño para convertirse en una especie de Tablet de alto rendimiento.

Para este 2025, Samsung presentó al mundo su nuevo y renovado Galaxy Z Fold7, un plegable que no solo tiene doble pantalla, sino también el procesador Snapdragon 8 Elite y cámaras de alta definición con calidad 8K.

El Galaxy Z Fold7 es un teléfono plegable y como tal tiene doble pantalla. En este caso tenemos un equipo con un grosor de 8.9 mm plegado y 4.2 mm desplegado. Esto no es todo, su pantalla cover es de 6.5 pulgadas con 120Hz y la pantalla interna logra alcanzar las8 pulgadas y tiene tecnología Dynamic AMOLED 2X.

Pese a ser un teléfono ultra delgado, este teléfono de Samsung llega con el potente chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de RAM y 1TB en su versión más avanzada. Esto no es todo, ya que este equipo plegable llega con batería de 4400 mAh y carga de 25W por cable.

Así es el Galaxy Z Fold7. Foto: composición/pocket-lint.com

Adicionalmente, este Galaxy Z Fold7 llega con cinco cámaras en total: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Telefoto de 10MP y selfie dual de 10MP en pantalla exterior y 10MP en pantalla interna.

Los videos que grabes con este teléfono de Samsung pueden tener calidad 8K a 30fps y 4K a 60fps. Sin duda una de las mejores opciones para fotografía y video que puedes comprar en el mercado peruano.

¿Qué precio tiene el Galaxy Z Fold7 en diciembre del 2025? En la web de Samsung puedes comprar este teléfono por 8799 soles, pero en algunas páginas como Mercado Libre lo puedes adquirir por 5549 soles. ¡Mejo precio, imposible!