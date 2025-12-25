¿Buscas un celular con cámara extrema y batería que dure días? Este es el Samsung Galaxy M35 Ultra 5G
Un smartphone con cámara de ultra alta resolución, batería para días y rendimiento sólido, pensado para usuarios exigentes que buscan lo mejor de la gama media-alta sin pagar precios premium.
Samsung vuelve a sacudir el mercado de smartphones con el Galaxy M35 Ultra 5G, un dispositivo que apunta a conquistar a los usuarios que priorizan fotografía avanzada, gran autonomía y rendimiento fluido, sin necesidad de pagar un precio de gama alta.
Uno de sus mayores atractivos es su cámara principal de 320 MP con inteligencia artificial, acompañada por un lente ultra gran angular de 50 MP y un sensor macro de 16 MP, pensados para capturar imágenes con alto nivel de detalle. En la parte frontal, integra una cámara de 48 MP con grabación en 4K, ideal para creadores de contenido y redes sociales.
PUEDES VER: No es GAMER, pero este Motorola con Snapdragon, 12GB de RAM, 512GB y carga de 125W es TOP para videojuegos
El Galaxy M35 Ultra 5G también destaca por su pantalla Super AMOLED+ de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida tanto para videos como para videojuegos.
En autonomía, el equipo marca diferencia con una batería de 7.900 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso continuo, además de carga rápida de 85 W, que permite recuperar energía en pocos minutos.
Con conectividad 5G, Android actualizado y la capa One UI de Samsung, este modelo se perfila como una de las opciones más completas de la gama media-alta, especialmente para quienes buscan potencia, cámara y batería en un solo dispositivo.
Ficha técnica del Samsung Galaxy M35 Ultra 5G
Pantalla
- Tamaño: 6.8″ Super AMOLED+
- Resolución: FHD+
- Tasa de refresco: 144 Hz
- Diseño con agujero para cámara frontal
Cámara
- Trasera principal: 320 MP con IA
- Ultra gran angular: 50 MP
- Macro: 16 MP
- Frontal: 48 MP (video 4K)
Batería y Carga
- Capacidad: 7 900 mAh
- Carga rápida: 85 W (aprox. 35 min al 100 %)
Rendimiento
- Procesador: Exynos 9 Gen 3 5G
- RAM: Hasta 12 GB
- Almacenamiento: Hasta 512 GB
Software & Conectividad
- Sistema operativo: Android (One UI)
- Red: 5G
- Otras: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90