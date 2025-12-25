0

¿Buscas un celular con cámara extrema y batería que dure días? Este es el Samsung Galaxy M35 Ultra 5G

Un smartphone con cámara de ultra alta resolución, batería para días y rendimiento sólido, pensado para usuarios exigentes que buscan lo mejor de la gama media-alta sin pagar precios premium.

Samsung vuelve a sacudir el mercado de smartphones con el Galaxy M35 Ultra 5G, un dispositivo que apunta a conquistar a los usuarios que priorizan fotografía avanzada, gran autonomía y rendimiento fluido, sin necesidad de pagar un precio de gama alta.

Uno de sus mayores atractivos es su cámara principal de 320 MP con inteligencia artificial, acompañada por un lente ultra gran angular de 50 MP y un sensor macro de 16 MP, pensados para capturar imágenes con alto nivel de detalle. En la parte frontal, integra una cámara de 48 MP con grabación en 4K, ideal para creadores de contenido y redes sociales.

El Galaxy M35 Ultra 5G también destaca por su pantalla Super AMOLED+ de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida tanto para videos como para videojuegos.

En autonomía, el equipo marca diferencia con una batería de 7.900 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso continuo, además de carga rápida de 85 W, que permite recuperar energía en pocos minutos.

Con conectividad 5G, Android actualizado y la capa One UI de Samsung, este modelo se perfila como una de las opciones más completas de la gama media-alta, especialmente para quienes buscan potencia, cámara y batería en un solo dispositivo.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M35 Ultra 5G

Pantalla

  • Tamaño: 6.8″ Super AMOLED+
  • Resolución: FHD+
  • Tasa de refresco: 144 Hz
  • Diseño con agujero para cámara frontal

Cámara

  • Trasera principal: 320 MP con IA
  • Ultra gran angular: 50 MP
  • Macro: 16 MP
  • Frontal: 48 MP (video 4K)

Batería y Carga

  • Capacidad: 7 900 mAh
  • Carga rápida: 85 W (aprox. 35 min al 100 %)

Rendimiento

  • Procesador: Exynos 9 Gen 3 5G
  • RAM: Hasta 12 GB
  • Almacenamiento: Hasta 512 GB

Software & Conectividad

  • Sistema operativo: Android (One UI)
  • Red: 5G
  • Otras: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
