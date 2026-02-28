El Samsung S25 Ultra bajó de precio y HOY es el momento para comprarlo: tiene la mejor IA, chip Snapdragon Elite y fotos de alto nivel

Samsung ha estrenado sus nuevos topes de gama con la familia Samsung S26, con lo cual la marca surcoreana espera reemplazar a Apple y sus iPhone 17 en las ventas como preferencias de los usuarios. Sin embargo, lo cierto es que estos terminales tienen precios elevados que no son accesibles para cualquiera, por lo que muchos miran a las generaciones pasadas, siendo ejemplo de esto el Samsung S25 Ultra.

Samsung S25 Ultra, pantalla premium y procesador de altísima calidad

El S25 Ultra tiene pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución QuadHD+ con 218 gramos, así como tasa de refresco de 120 hercios para tener mucha fluidez en el desplazamiento, con brillo máximo de 2600 nits, a la vez de protección con cristal Gorilla Glass Armor 2 y resistencia acuática con certificación IP68.

En cuanto al rendimiento, este tope de gama cuenta con el poderoso Snapdragon 8 Elite que es un chip todoterreno para tareas rutinarias como pesadas, pero también videojuegos con gráficos a tope. Los lags serán cosa del pasado gracias a sus 12GB de RAM, además con memoria interna de 256GB, de 512GB y 1TB.

Samsung S25 Ultra, batería "normalita", pero software con mucha IA

La autonomía del Samsung S25 Ultra lo hace bien pese a no destacar contra otras marcas en el tope de gama como Xiaomi, Honor o Motorola, pues se queda en los 5000mAh de batería, mientras que su carga rápida se queda atrás al lado de la competencia con sus 45W, a la vez de incluir carga inalámbrica de 15W.

Uno de sus grandes puntos a favor de todo celular Samsung, sin importar su gama, es su sistema operativo. Por ello, en el caso del S25 Ultra, viene con OneUI 7 basado en Android 15, siendo fluido, estable y personalizable, además de contar con 7 años de actualizaciones para el software como para los parches de seguridad.

Samsung S25 Ultra, buenos resultados en fotos y videos

EL apartado de las cámaras es otros de los puntos más notables de este celular, ya que en la parte trasera nos trae un cuádruple lente, donde el principal es de 200 MP con apertura focal de f/1.7 y estabilización óptica, zoom 5X de 50 MP con apertura f/3.4, zoom 3X con apertura focal de f/2.4, ultra gran angular de 50 MP con f/1.9, frontal de 12 MP con f/2.2.

En cuanto a la grabación de video, el Samsung S25 Ultra lo hace a un máximo de 8K a 30fps destacando por su notable estabilización, sin embargo, los mejores resultados lo vamos a obtener en los 4K.

Samsung S25 Ultra, precio en 2026

Si quieres comprarte el Samsung S25 Ultra este 2026, entonces debes saber que su precio actual (sobre todo tras la salida de los nuevos terminales topes de gama) ronda los US$900 dólares. Por su parte, en Perú desde unos 3,300 soles, mientras que en México va a partir de los 17,000 pesos mexicanos.