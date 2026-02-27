¿Vale la pena comprar el Samsung S25 Plus, el celular que bajó de precio, chip Snapdragon 8 Elite, 3 cámaras PRO y mucha IA?

Hace dos días, Samsung lanzó al mundo entero a su nueva familia Galaxy S26. S26+ y S26 Ultra, pero lo real es que sus precios podrían ser un tanto elevados para las grandes mayorías, por lo que muchos recurren a versiones anteriores que conservan sus grandes características como celulares premium. Tal es el caso del Samsung S25 Plus.

Samsung S25 Plus, pantalla top y procesador de alta gama

El Samsung S25 Plus tiene un peso de 190 gramos, a la vez de integrar una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ de 3120 x 1440 píxeles, a la vez de una tasa de refresco de 120 hercios que nos dará mucha fluidez al desplazarnos por el panel. También tiene Vision Booster para mejorar la calidad de la imagen al momento de jugar o ver streaming. También protegido con Gorilla Glass contra caídas y certificación IP68 para resistir al agua.

El Qualcomm Snapdragon 8 Elite es su robusto procesador, junto con RAM de 12GB, a la vez de ROM de 256GB y 512GB. ¿Qué quiere decir esto? que puedes usar aplicaciones pesadas y disfrutar de videojuegos con gráficos a tope sin que el equipo sufra calentamientos, reinicios abruptos ni lags. Irá como un avión.

Samsung S25 Plus, batería competente y el mejor software del mercado

Si bien la batería del Samsung S25 Plus se encuentra debajo de los 5000mAh con sus 4900mAh, igual nos dará un buen funcionamiento por casi un día de uso continuo. Todo ello, compensad con carga rápida de 45W. así como carga inalámbrica de 15W y carga reversible.

El sistema operativo de este potente celular es el OneUI 7 basado en Android 15, recibiendo hasta 7 años de actualizaciones para el software, pero también para los parches de seguridad. Es importante mencionar que fue lanzado desde el arranque con Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung, una de las mejores en nuestros días.

Samsung S25 Plus, fotos y videos de calidad insuperable

En cuanto a la fotografía, contamos con triple cámara trasera, con la principal de 50 MP con estabilización óptica y apertura focal f/1,8, gran angular de 12 MP con apertura f/2,2 y campo visual de 120 grados, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X y apertura f/2,4; mientras que su sensor frontal es de 12 MP con f/2,4.

La grabación de video del Samsung S25 Plus nos trae muchas opciones como grabación dual, cámara lenta, Video Pro, entre otros, consiguiendo clip que llegan a los 8K a 30fps. pero con los mejores resultados en los 4K a 60fps, así como una estabilización notable.

Samsung S25 Plus, precio en 2026

Si quieres hacerte con las prestaciones de altísima calidad del Samsung S25 Plus este 2026, entonces debes saber que su precio actual está rondando los US$834 dólares. Del mismo modo, en lugares como Perú su costo se ubica en unos 4,599 soles, mientras que en México va a partir de los 17,000 pesos mexicanos.