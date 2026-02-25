Del Samsung S26 base al S26 Ultra: estos son los nuevos celulares Galaxy con precios y características completas

Desde la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), Samsung finalmente lanzó a todo el mundo la esperada serie de gama alta. Samsung S26, por lo que los rumores quedaron atrás y hoy te presentaremos todas las características y los precios oficiales de estos tres potentes terminales premium.

Características del Samsung S26, S26+ y S26 Ultra

Toma nota, porque si eres un Galaxy lover o eres un usuario que desea migrar a cualquiera de los últimos modelos de esta marca, aquí te mostraremos sus fichas técnicas, a la vez de mostrar alguno de los puntos fuertes de cada uno de estos terminales que son pura potencia y altísimo rendimiento fotográfico.

Samsung S26

167 gramos

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.3 pulgadas.

Resolución FullHD+

Tasa de refresco de 120 hercios.

Vision Booster.

Procesador Exynos 2600.

RAM de 12GB.

ROM de 256GB, 512GB.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica.

Teleobjetivo 3X de 10 MP.

Gran angular de 12 MP

Frontal de 12 MP.

Batería de 4300mAh.

Carga rápida de 25W.

Carga inalámbrica 2.0.

OneUI 8.5 basado en Android 16.

Resistencia al agua IP68.

Samsung S26+

190 gramos.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas.

Resolución QuadHD+.

Tasa de refresco de 120 hercios.

Vision Booster.

Procesador Exynos 2600.

RAM de 12GB.

ROM de 256GB, 512GB.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica.

Teleobjetivo 3X de 10 MP.

Gran angular de 12 MP.

Frontal de 12 MP.

Batería 4900mAh-

Carga rápida de 45W.

Carga inalámbrica ultrarrápida.

OneUI 8.5 basado en Android 16.

Resistencia al agua IP68.

Samsung S26 Ultra

214 gramos.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas.

Resolución QuadHD+.

Tasa de refresco de 120 hercios.

Vision Booster.

Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

RAM de 12GB, 16GB.

ROM de 256GB, 512GB y 1TB.

Cámara principal de 200 MP con estabilización óptica.

Teleobjetivo 3X de 10 MP.

Teleobjetivo 5X de 50 MP.

Gran angular de 50 MP.

Frontal de 12 MP.

Batería de 5000mAh.

Carga rápida de 60W.

Carga inalámbrica Super Fast 2.0.

OneUI 8.5 basado en Android 16.

S-Pen.

Resistencia IP68.

Precio del Samsung S26, S26+ y S26 Ultra

Asimismo, ya conocemos cuáles son los precios oficiales en el mercado internacional de los Samsung S26, Samsung S26+, así como el Samsung S26 Ultra. Toma nota.

Samsung S26 versión base: 999 euros.

versión base: 999 euros. Samsung S26+ versión base: 1,249 euros.

versión base: 1,249 euros. Samsung S26 Ultra versión base: 1,4449 euros.

Qué diferencia al Samsung S26, S26+ y S26 Ultra de los demás

Por ejemplo, el Samsung S26 Ultra es el único teléfono en el mundo con pantalla privacidad integrada, así como contar con una cámara de vapor que permite que el equipo funcione por tiempos largos sin calentarse.

El modelo base ha recibido una mejora en la autonomía con su potencia de 4300mAh (el S25 con solo 4000mAh), pero con una carga rápida de 25W que, pese a su precio, nos parece muy poco.

El S26+ tiene una pantalla grande de 6,7 pulgadas que, gracias a su resolución QuadHD+ nos dará una experiencia premium para ver contenido multimedia, así como para disfrutar videojuegos.

Qué colores tienen los Samsung S26, S26+ y S26 Ultra

En este caso, los tres modelos, es decir, tanto el Samsung S26, como el Samsung S26+ y el Samsung S26 Ultra han sido lanzados al mercado con los mismos cuatro colores, además de dos exclusivos para la compra online: