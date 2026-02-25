0
El Samsung A36 es la mejor opción si quieres un gama media barato, pero poderoso: procesador Snapdragon, 8GB RAM y 3 cámaras pro

Este celular sigue la línea de calidad que ha impuesto Samsung con su familia Galaxy A, siendo un referente total en la gama media junto con Motorola y Xiaomi.

Joel Dávila
Este celular es un éxito de ventas por su precio accesible con prestaciones soberbias. | Composición Joel Davila/Líbero
El Samsung A36 es considerado uno de los mejores celulares calidad-precio del momento y en 2026 su costo no solo ha bajado aún más, sino que hoy es el mejor momento para comprarlo, ya que sus prestaciones se mantienen vigentes.

El buque insignia de la marca surcoreana es el celular más esperado del primer semestre de 2026.

Samsung A36, pantalla y procesador

Para comenzar, debemos decir que el Samsung A36 nos trae una asombrosa pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas junto con resolución FullHD+, así como tasa de refresco potente gracias a sus 120 hercios, pero también 1200 nits de brillo máximo, a la vez de protección contra caídas con el cristal Corning Gorilla Glass Vicrus y resistencia acuática con certificación IP67.

En cuanto al su rendimiento, este celular incluye el Snapdragon 6 Gen 3 que lo hace bien con tareas diarias y otras un tanto más demandantes. Su RAM nos trae versiones de 6GB y 8GB, mientras que su ROM es de 128Gb y 256GB.

Samsung A36, cámara y batería

Sus cámaras son uno de sus apartados más importantes, ya que tiene tres sensores traseros, el principal con 50 MP con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, ultra gran angular de 8 MP con apertura f/2.2, macro de 5 MP, frontal de 12 MP con f/2.2 y grabación de video que llega a los 4K a 30fps.

Su batería nos dará para usarlo casi todo un día con su autonomía de 5000mAh, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 45W, para tenerlos listo al 100 por ciento en unos 55 minutos.

Samsung A36, sistema operativo con IA

OneUI 7 basado en Android 15 es su sistema operativo, uno de los mejores en nuestros días gracias a su fluidez y estabilidad. Asimismo, incluye actualizaciones de software y parches de seguridad por 6 años.

Samsung A36, cuál es su precio en 2026

Si quieres llevarte a casa el Samsung A36 este 2026, pues debes saber que su precio internacional está en los US$250 dólares, en tanto que en tiendas online de Perú a partir de los 1099 soles, mientras que en México desde los 7,499 pesos mexicanos.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

