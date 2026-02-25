- Hoy:
El Samsung A36 es la mejor opción si quieres un gama media barato, pero poderoso: procesador Snapdragon, 8GB RAM y 3 cámaras pro
Este celular sigue la línea de calidad que ha impuesto Samsung con su familia Galaxy A, siendo un referente total en la gama media junto con Motorola y Xiaomi.
El Samsung A36 es considerado uno de los mejores celulares calidad-precio del momento y en 2026 su costo no solo ha bajado aún más, sino que hoy es el mejor momento para comprarlo, ya que sus prestaciones se mantienen vigentes.
Samsung A36, pantalla y procesador
Para comenzar, debemos decir que el Samsung A36 nos trae una asombrosa pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas junto con resolución FullHD+, así como tasa de refresco potente gracias a sus 120 hercios, pero también 1200 nits de brillo máximo, a la vez de protección contra caídas con el cristal Corning Gorilla Glass Vicrus y resistencia acuática con certificación IP67.
En cuanto al su rendimiento, este celular incluye el Snapdragon 6 Gen 3 que lo hace bien con tareas diarias y otras un tanto más demandantes. Su RAM nos trae versiones de 6GB y 8GB, mientras que su ROM es de 128Gb y 256GB.
Samsung A36, cámara y batería
Sus cámaras son uno de sus apartados más importantes, ya que tiene tres sensores traseros, el principal con 50 MP con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, ultra gran angular de 8 MP con apertura f/2.2, macro de 5 MP, frontal de 12 MP con f/2.2 y grabación de video que llega a los 4K a 30fps.
Su batería nos dará para usarlo casi todo un día con su autonomía de 5000mAh, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 45W, para tenerlos listo al 100 por ciento en unos 55 minutos.
Samsung A36, sistema operativo con IA
OneUI 7 basado en Android 15 es su sistema operativo, uno de los mejores en nuestros días gracias a su fluidez y estabilidad. Asimismo, incluye actualizaciones de software y parches de seguridad por 6 años.
Samsung A36, cuál es su precio en 2026
Si quieres llevarte a casa el Samsung A36 este 2026, pues debes saber que su precio internacional está en los US$250 dólares, en tanto que en tiendas online de Perú a partir de los 1099 soles, mientras que en México desde los 7,499 pesos mexicanos.
