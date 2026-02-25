El Huawei Pura 90 Ultra tendrá la mejor cámara del mundo: cuándo sale, cuál será su precio y qué características tendrá

No nos cabe duda de que Huawei, el gigante tecnológico chino, está haciendo todo para volver a recuperar terreno en el mercado occidental, no solo en China, por lo que la marca está poniendo todas las carnes en el asador para lo que será la nueva serie Huawei Pura 90, pero sobre todo el más esperado de todos: el Huawei Pura 90 Ultra, cuyos detalles se han filtrado.

Huawei Pura 90 Ultra, la mejor cámara del planeta

Lo que nos dicen lo rumores es que el Pura 90 Ultra es que su especialidad será, como ya nos tienen acostumbrados en esta familia. la fotografía, pero con la diferencia con la generación anterior este nuevo buque insignia prometería un módulo de cámara con nuevo diseño.

Eso sí, se mantendría la decoración en forma de triángulo ya característico, pero añadiendo una barra horizontal que se ha vuelto muy de moda desde la generación anterior como en los últimos iPhone o lo más recientes Xiaomi, como el 17 Pro Max.

Otro tipo de filtraciones tienen que ver con especificaciones técnicas de las cámaras fotográficas, pues el Huawei Pura 90 Ultra tendrá un sensor principal de 50 MP usando apertura variable que se amoldará a todo tipo de condición de luz.

Este celular chino promete mucha batería y carga que envidiará Samsung. (Foto: Weibo)

Pero, no solo eso, pues incluiría cámaras periscópica con brutales 200 MP empleando tecnología SCC80XS SmartSens, lo que en los hechos representará un salto tremendo de calidad en cuanto a zoom digital se refiere (el Pura 80 Ultra tenía un periscopio de solo 50 MP).

Por ello, todo apunta a que estos sensores en el Pura 90 Ultra serán capaces de mejorarán las capacidades de aproximación sin que ello signifique tener bajas de calidad de imagen.

Huawei Pura 90 Ultra, otras características filtradas

Entre otras características, no es mucho lo que sabemos, salvo que podría venir con una pantalla OLED de 6,87 pulgadas con 120 hercios de tasa de refresco, una enorme batería de 7500mAh con carga rápida de 100W, pero con una RAM inigualable de 20GB.

Asimismo, se prevé un procesador Kirin superior al 9020 que ostenta el Pura 80 Ultra. Con HarmonyOS 6.1, así como resistencia al polvo y al agua con certificación con IP68/IP69.

Huawei Pura 90 Ultra, cuándo sale

De momento, no hay una confirmación oficial sobre la fecha de lanzamiento del Huawei Pura 90 Ultra; sin embargo, diversas filtraciones chinas indican de que este brutal teléfono celular estaría saliendo en algún momento del primer semestre del 2026, es decir, entre abril y junio de este año.

Huawei Pura 90 Ultra, cuál será su precio

No se cuenta con información sobre el potencial precio de salida del Huawei Pura 80 Ultra, el cual fue lanzado con un precio base de US$1,190 dólares, por lo que este costo podría aumentar un tanto para el Pura 90 Ultra.