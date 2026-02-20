Las fotos del Samsung S26 Ultra no son rival para el Huawei Pura 80 Ultra: la única cámara del mundo con telefoto dual alternable

Poco a poco, Huawei se vuelve a colar en la memoria inmediata de millones de usuarios en occidente. La marca china se ha avocado a reconquistar al público de esta parte del mundo lanzando terminales no solo preciosos, estéticamente hablando, también con prestaciones sobresalientes, dándole particular punche a las cámaras fotográficas, al punto que en la actualidad el Huawei Pura 80 Ultra es el celular con las mejores fotografías del momento.

Huawei Pura 80 Ultra, cámaras de otro planeta

En cuanto a especificciones de las cámaras, el Huawei Pura 80 Ultra nos presenta un angular de 50 MP de una pulgada con apertura variable de f/1.6 a f/4.0, un lente con doble telefoto, el primero de 50 MP con zoom óptico 3,7X con apertura f/2,4 y un segundo con 9.4X y f/3.6, ambos con estabilización óptica. También un gran angular de 40 MP con apertura f/2.2, sensor Ultra Chrome de 1,5 MP, en tanto que la frontal es un gran angular de 13 MP con enfoque automático.

La aplicación de cámara destaca por ser muy fluida, con mucha facilidad para realizar las configuraciones. El sensor principal nos dará un nivel de detalle pocas veces visto, incluso ampliando la imagen, así como interpretación de los colores muy realista, resultados igual de buenos en la noche, al punto que el cielo nocturno se ve fantástico.

Con el resto de cámaras traseras tendremos muchas versatilidad en el zoom, notando un cambio de tonalidad desde los 10X, el cual puede llegar de forma digital hasta 100X, el cual se ve bien, además de estar soportado por IA. En noche mantiente colores reales, iluminación llamativa, con tonos oscuros con alto contraste.

En cuanto al selfie, la verdad es que en cuanto a configuraciones está atrás de sus hermanos en la parte trasera, además de presentar cierta palidez en la interpretación de la piel, pero no tan agresiva como en años anteriores, mientras que con el modo retrato contaremos con diversas opciones, con un desenfoque que lo hace bien, aunque sin ser superlativo.

Eso sí, con poca luz, la cámara delantera, sobre todo el modo retrato flaquea, principalmente por la escasa o nula iluminación, sobresaliendo iluminación en el rostro que da la impresión que estuviera sudando.

Huawei 80 Pura Ultra, grabación de video

Sobre el video, graba a un máxmo de 4K a 60fps que, pese a no ser de lo mejor, sobre todo si lo colocamos frente a iPhone 16 Pro Max o al iPhone 17 Pro Max, se queda un par de pasos atrás (estos incliye 4K/12fps), pero, pese a ello, nos dará buena ilumunación, notable estabilización. Tiene zoom óptico hasta 10X y zoom digital hasta 20X.

Huawei Pura 80 Ultra, pantalla, procesador y batería

Con un peso de 233,5 gramos, el Huawei PUra 80 Ultra nos trae una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas, así como resolución de 2848 x 1276 píxeles, con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios.

Su procesador es de fabricación propia, es decir, el Kirin 9020, el cual es competente con tareas demandantes como juegos pesados. Asimismo, Su RAM es de 16GB que potencia el chip del celular, pero también con ROM hasta los 512GB.

Sobre la autonomía, este celular chino nos trae batería de 5170mAh hecho en litio para usarlo por 24 hpras continuas, así como carga rápida de 100W con Huawei SuperCharge para tenerlo listo en uno 30 minutos, pero también con carga inalámbrica de 80W y carga inalámbrica reversbile de 20W.

El Huawei Pura 80 Ultra, como no se podía esperar otra cosas de un terminal premium, es uno de los más protegidos del planeta, pues su panel resiste golpes y caídas gracas al cristal KunlunGlass de segunda generación, pero también soporta el polvo, sumergirse en agua hasta 2 metros y chorros calientes a presión gracias a su certificación IP68/IP69.

Huawei Pura 80 Ultra, sistema operativo con servicio de Google

El sistema operativo de este dispositivo ha sido una de las grandes sopresas para todo aquél que lo ha probado, pues viene con EMUI 15 basado en Android, el cual destaca por su fluidez, así como su gran capacidad de personalización que, siendo honestos, lo asemeja bastane a iOS, pero con sus propios caracerísticas

No menos importantes, es que la empresa china dará 4 años de actualizaciones para el sistema operativo, así como 5 para soporte en lo referente a los parches de seguridad.

Huawei Pura 80 Ultra, precio en 2026

En pleno 2026, el Huawei Pura 80 Ultra tiene un valor internacional que ronda los US$1,190 dólares, en tanto que en lugares como Perú su valor está en los 3,999 soles, mientras que en México bordea los 31,999 pesos mexicanos.