El Xiaomi 15T Pro hará que olvides al iPhone 17: más barato, cámaras con brutal zoom óptico y poderoso procesador MediaTek

En la actualidad, Xiaomi es el actual dueño de la gama alta de entrada lanzando año a año dispositivos verdaderamente poderosos, pero a un precio sumamente atractivo para un público más exigente que el de la gama media, pero que no desea invertir grandes cantidades en un terminal premium. Por ello, este 2026 tenemos a la mano el Xiaomi 15T Pro, una celular que sorprende desde su diseño elegante, su pantalla top, un procesador igual de bueno que el del iPhone 17 base, así como un juego de cámaras exquisito.

Xiaomi 15T Pro, pantalla premium y procesador igual de bueno que el iPhone 17, pero más barato

Con 210 gramos, el Xiaomi 15T Pro nos presenta una pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas con resolución 1,5K de 2772 x 1280 píxeles, con una asombrosa tasa de refresco de 144 hercios que será una delicia para determinados videojuegos. También incluye 447 de densidad de píxeles por pulgadas, brillo máximo de 3200 nits, compatibilidad con contenido HDR10+ y Dolby Vision, pero también un sonido de altísima calidad gracias a Dolby Atmos.

Asimismo, su panel viene protegido con Corning Gorilla Glass 7i contra golpes y caídas, a a la vez de certificación IP68 que lo hace súper resistente al ingreso del polvo, pero también al agua, al punto que lo puedes sumergr por más de hora y media sin que sufra daños.

Cuando pasamos al rendimiento, este celular nos presenta el MediaTek Dimensity 9400+, el cual va sobrado con aplicaciones pesadas, así como videjuegos con alta demanda gráfica, el cual además te garantiza 12GB RAM LPDDR5X para que no tener lags ni reinicios, mientras que su memoria de 256GB, de 512GB y de 1TB con UFS 4.1 te asegura asegura espacio para miles de descargas.

Xiaomi 15T Pro, software con muchas opciones y batería que carga en pocos minutos

El sistema operativo del Xiaomi 15T Pro es el HyperOS 3 basado en Android 16, el cual ha mejorado muchísimo en sus últimos versiones, aunque todavía quedan detalles por pulir. VIene con integrado con HyperAI, la inteligencia artificial de la marca, así como 4 de actualizaciones para el software y hasta 6 años para dar soporte a los parches de seguridad.

La batería es otro punto positivo de esta celular, dado que su autonomía es de 5500mAh, por lo que podrás utilizarlo por un día completo, para luego recurrir a sus 90W de carga rápida para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 30 minutos, o también con su carga inalámbrica de 50W.

Xiaomi 15T Pro, una de las mejores cámaras del momento y video a 120fps

Una de los grandes diferenciales del Xiaomi 15T Pro es su juego de cámaras en colaboración con Leica, una constante en la familia T de la compañía asiática. En este caso, no trae una principal a modo de angular Light Fusion 900 con 50 MP con apertura focal f/1.6, telefoto de 50 MP con zoom óptico 5X con apertura f/3.0, gran angular de 12 MP con apertura f/2.2 y frontal de 32 MP con f/2.2; mientras que la grabación de video alcanza los 8K a 30fps, pero sus resultados más exquisitos están en sus 4K a 120fps, algo que, por lo general, solo lo tienen los smartphones ultra premium.

Xiaomi 15T Pro, precio en 2026

Si quieres hacerte con los servicios del Xiaomi 15T Pro, entonces en la actualidad lo encuentras en el mercado internacional desde los US$769 dólares, mientras que en países como Perú su precio base va en los 2,899 soles, mientras que en México a partir de los 18,999 pesos mexicanos.