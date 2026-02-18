- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
El Xiaomi 15T es el gama alta ultra económico a comprar en 2026: AMOLED 1.5K, video4K/60fps, fotos LEICA y batería de 5500mAh
El Xiaomi 15T fue lanzado en septiembre de 2025 y se comporta como un gama alta con un precio sumamente atractivo para millobes que quieren un teléfono con rendimiento soberbio.
El Xiaomi 15T es uno de los teléfonos más asombrosos que podrás encontrar en nuestros día, ya que por un costo a precio de ganga, este terminal te dará una experiencia premium como pocos en el mercado actual, combinando una pantalla top, procesador de alta gama, así como un juego de cámaras, verdaderamente, asombroso.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Xiaomi 15T, pantalla de alta calidad con procesador veloz
Para comenzar, debemos decir que este dispositivo viene con un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K, es decir, resolución de 2772 x 1280 píxeles, así como mucha fluidez con su tasa de refresco de 120 hercios, junto con 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits de brillo máximo y resistencia al agua con certificación IP68.
Cuando nos adentramos en el rendimiento, nos topamos con el MediaTek DImensity 8400 Ultra, que es puro músculo para tareas pesadas, a la vez de para videojuegos pesados, con los cuales no tendrás parones ni lags gracias a su RAM de 12GB con LPDDR5X, así como su almacenamiento de 256GB, de 512GB con descargas UFS 4.1.
Xiaomi 15T, fotos con gran detalle en cualquier condición
La fotografía es una de las mieles de este smartphone de gama alta de entrada, ya que viene con un lente principal Angular Light Fusion 800 de 50 MP con apertura de f/1,7, a la vez de un telefoto de 50 MP con apertura f/1,9, gran angular de 12 MP con f/2.2, frontal de 32 MP con apertura de f/2.2 y video que graba a un máximo de 4K a 60fps con HDR10+.
Xiaomi 15T, software cada vez mejor y batería duradera
En cuanto al sistema operativo, el Xiaomi 15T 5G viene con el HyperOS 3 basadlo en Android 16 y con integración con HyperAI, la inteligtencia artificial de la marca. Se desenvuelve bien y ha mostrado mejoras respecto a versiones anteriores. Asimismo, tiene soporte para actualizaciones hasta 5 años en el software y 6 en los parches de seguridad.
La batería de este celular es de 5500mAh de autonomía que te durará poco más de un día con uso intenso, pero también vas a contar con carga rápida de 67W, lo que quiere decir que el terminal estará listo al 100 por ciento en unos 45 minutos, aproximadamente.
Xiaomi 15T, precio en 2026
Si quieres hacerte con el Xiaomi 15T en 2026, entonces su precio actual ronda los US$550 dólares a US$770 dólares; mientras que en lugares como Perú su valor donda los 2099 soles y en México a partir de los 9,441 hasta los 13,999 pesos mexicanos.
- 1
Xiaomi 15C vs. Galaxy A16: ¿Cuál de estos dos teléfonos BARATOS tiene mejor pantalla, mejor procesador y cuesta menos?
- 2
Cuándo sale el Xiaomi 18 Ultra, el celular con nuevo chip Snapdragon, fotos de 200MP y 7000mAh de batería a precio "imposible"
- 3
¿Cuáles son las características y precios del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus? Pantalla grande, chip Snapdragon y enorme batería de 6500mAh
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90