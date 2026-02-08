¿Cuáles son las características y precios del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus? Pantalla grande, chip Snapdragon y enorme batería de 6500mAh

Este 2026, Xiaomi ha ratificado su estatus como uno de los reyes de la gama media al lanzar al mundo entero el Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, un verdadero portento tecnológico que, no solo brilla en su rendimiento diario, sino también que enamora a primera vista por su diseño elegante con toques premium al contacto con las manos.

Pantalla perfecta y batería descomunal del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Con 208 gramos encima, el Redmi Note 15 Pro Plus nos presenta un panel AMOLED bastante grande con sus 6,83 pulgadas que se suman a su soberbia resolución de 2772 x 1280 píxeles, mientras que su tasa de refresco impresiona con sus 120 hercios, brillo absoluto con sus 3200 nits, compatible con contenido HDR10+, Dolby, protección contra el agua y polvo con certificación IP68, así com resistente a caídas extremas gracias al cristal Corning Gorilla Glass Victus 2.

Su batería es uno de los puntos más elevados de este dispositivo, pues cuenta con autonomía de 6500mAh, a la vez de carga rápida HyperCharge de 100W, así como carga rápida de 22,5W, algo poco visto en la gama media, inclusive para este 2026.

Procesador poderoso y buenas cámaras del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus nos muestra un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 que tiene un buen desempeño para tareas diarias, aplicaciones algo pesadas y algunos videojuegos con gráficos más menos demandantes, pero también RAM de 12GB por lo que los lags serán cosa del pasado y con ROM de 512GB.

Las cámaras de este dispositivo son algo continuistas, pero con resultados bastante buenos, ya que en la parte trasera la principal tiene 200 MP, el gran angular 8 MP, mientras que la delante hace lo propio con 32 MP.

Software con IA y buenas actualizaciones del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

En el sistema operativo, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus incluye HyperOS 2 basado en Android 15 (no habría gustado Android 16 de arranque), con la inclusión de forma nativa de Xiaomi HyperAI, la inteligencia artificial de la marca china. Eso sí, su política de actualizaciones de 4 años para software y parches de seguridad.

Precio del Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

En la actualidad, podemos encontrar, dependiendo la versión, que el Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus en unos US$376 a US$520 dólares, pero en lugares como Perú desde los 1599 soles y en México a partir de los 10,999 pesos.